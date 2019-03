Domini de Paris al supergegant 

Llum, imatge, música i focs artificials per inaugurar la cita

La segona posició ha estat pel suís Mauro Vacieel, que ha arribat a 0,15 mentre que el tercer lloc ha estat per Vincent Kriechmayr, a 0,44. Tot això ha passat en un dia en el qual l'afició ha tornat a acompanyar, a més del bon temps.

Dominik Paris ha guanyat avui el supergegant de les Finals de la Copa del Món i d'aquesta manera ha sentenciat la general de l'especialitat, que ja liderava. L'italià no ha donat opcions als seus perseguidors i ha fet una baixada perfecta amb un temps d'1.20,42.

Per El Periòdic

