Explicar la història a través de la dansa, les cançons i la música

Llum, imatge, música i focs artificials per inaugurar la cita

Amb motiu del dia de la Constitució, l'Esbart Laurèdia de Sant Julià de Lòria amb l'acompanyament musical del grup 'El Pont d'Arcalís', ha protagonitzat aquest dijous al matí l'espectacle 'Terra' a la plaça de davant del Consell General. Davant de diversos centenars de persones i a través de la dansa tradicional, les cançons i les músiques d'arrel, la proposta ha intentat explicar i escenificar la creació i evolució del Consell de la Terra fins a l'actualitat. Aquest espectacle ha comptat amb la col·laboració de fins a 32 dansaires i s'ha dividit en tres grans blocs destinats a tractar temes i difondre la cultura a través de la dansa. El primer bloc explica el naixement del Consell el 1419, el segon fa referència a la reforma del 1866 i el tercer aborda el segle XX, sent un reflex de temes com el dret a vot de la dona el 1973 o la Constitució del 1993.

Per El Periòdic

