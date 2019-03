Porras defensa a l’ONU les mesures socials d’Andorra

Andorra ha participat en la 63a sessió de la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona, que està tenint lloc a la seu de les Nacions Unides a Nova York, entre l’11 i el 22 de març. El tema central d’aquesta sessió és l’accés de les dones als serveis públics i als sistemes de protecció social per aconseguir la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i de les nenes. Els Estats membres han pogut presentar els avenços fets en matèria de polítiques d’igualtat de gènere, en particular pel que fa a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU.



En la seva intervenció, la cap de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, Mireia Porras, va destacar l’aprovació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris i la creació, l’any 2016, del Departament de Polítiques d’Igualtat, des del qual es treballa per prevenir, tractar i solucionar les possibles discriminacions i desigualtats, així com les situacions de violència que puguin patir les dones i els seus fills a Andorra. Porras va insistir en la importància de garantir el dret d’accés a les prestacions, els programes, els protocols i les accions que constitueixen un dels pilars de la protecció social andorrana per evitar situacions d’exclusió social.



L’ambaixadora i representant permanent d’Andorra a les Nacions Unides, Elisenda Vives, també va presentar diferent iniciatives nacionals sobre la matèria, va informar l’Executiu.