La Sindicatura audita la Fundació Sant Hospital

La Sindicatura de Comptes ha obert una auditoria a la Fundació Sant Hospital de la Seu per verificar si compleix el pla de viabilitat que va posar en marxa el 2014. Segons va informar el gerent de l’entitat, Francesc Guerra, l’organisme ja va anunciar l’any passat que analitzaria els comptes del centre mèdic urgellenc, «tal com fa amb altres corporacions locals o institucions».



Malgrat això, Guerra va voler puntualitzar que l’estudi comptable «no és una investigació», sinó una pràctica «habitual». Així, el gerent desvincula l’auditoria de l’actuació de l’Oficina Antifrau, que sí que va investigar la Fundació Sant Hospital arran d’una denúncia del comitè d’empres. El 2013 es va apuntar a «una presumpta malversació de fons públics i irregularitats en les obres per remodelar l’equipament», però Guerra va recordar que ja es va aportar la informació sol·licitada «i des d’aquell moment no n’hem tingut més notícies», donant a entendre que tota la comptabilitat està en ordre.

Manca de proves

Segons va informar el Diari Segre, Antifrau hauria tancat la revisió dels comptes en no detectar irregularitats greus per cursar una denúncia davant dels tribunals, «però sí que va comunicar les seves conclusions a la Sindicatura». L’organisme fiscalitzador centraria ara l’anàlisi econòmica en un període diferent, posterior a l’investigat anteriorment, a causa de la persistència del dèficit, tot i que no va transcendir més informació al respecte, va informar Ràdio Seu.