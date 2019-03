El Quartet Americà fa viatjar en el seu primer concert

El Quartet Americà, integrat pels membres de l’ONCA Francesc Planella i Sergi Claret als violins, Joan Fèlix a la viola i Carolina Bartumeu al violoncel, es va estrenar ahir davant el públic amb el tradicional concert emmarcat en la celebració del dia de la Constitució. Era la primera vegada que els quatre músics actuaven junts i ho han fet oferint un repertori amb peces de Haydn i Dvořák, amb les quals han volgut transmetre «com les experiències vitals dels viatges es reflecteixen en les composicions», va explicar Planella.



El nombrós públic que va omplir el vestíbul del Consell General va poder gaudir de la interpretació del Quartet de corda op. 76 núm. 4 de Haydn, i el Quartet de corda en fa major op. 96, Americà, de Dvořák, dues peces que els dos músics van compondre fora dels seus països. Dvořák ho va fer estant a Nova York i Haydn després d’un viatge a Londres. En aquestes peces, segons ha remarcat Planella, «es pot veure la influència dels llocs on van estar». A més, Haydn va ser «el primer compositor que va establir el quartet de corda com un conjunt important dins el món de la música», un motiu més per incorporar-lo al repertori. Els quatre músics es coneixen, ja que toquen junts a l’ONCA i en alguna ocasió havien actuat fins i tot per separat, però ahir va ser el primer cop del Quartet Americà, un conjunt que està «funcionant molt bé» i al qual els agradaria poder donar continuïtat, amb altres concerts.