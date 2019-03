Clavera denuncia a la Junta Electoral la proposta d’avortament d’Espot

El cap de llista d’Units pel Progrés d’Andorra (UPA), Alfons Clavera, ha presentat una denúncia a la Junta Electoral perquè la traslladi al Ministeri Fiscal i aquest investigui al líder de DA, Xavier Espot, en relació a la seva proposta electoral de crear un servei adscrit a Afers Socials destinat a l’acompanyament de dones que vulguin interrompre l’embaràs fora d’Andorra.



A més d’un «evident xoc» contra l’article 8 de la Constitució que reconeix el dret a la vida en totes les seves fases, per a Clavera, Espot podria haver comès un delicte quan era ministre d’Afers Socials si hagués utilitzat diners públics «per emetre informes tècnics que avaluïn la viabilitat jurídica» de la seva proposta. Així mateix, el candidat d’UPA també va requerir al Ministeri de Finances que certifiqui «si algun ministeri del Govern ha pagat honoraris professionals a assessors externs» perquè realitzin aquests suposats informes.



En cas que finalment s’acabi creant un servei governamental per ajudar i acompanyar les dones que vulguin avortar a l’estranger, Clavera va alertar que, segons el Codi Penal, l’Executiu «estaria cometent un delicte en grau de temptativa punible» i «la comissió d’un presumpte delicte de malbaratament de cabals públics» que es destinarien a finalitats il·legals dins el Principat.



Pel que fa a les diligències d’investigació al ministeri encarregat, Clavera també va demanar que se sol·liciti a «tots els mitjans de comunicació del país els documents escrits i/o audiovisuals relatius a la proposta electoral», així com al president de la CASS perquè «informi si ha rebut alguna petició o sol·licitud escrita» per part d’Espot, actuant sigui com a ministre d’Afers Socials sigui com a candidat a les eleccions generals, relativa a la possibilitat de subscriure convenis amb centres mèdics forans. Tal com detallar Clavera, «és un fet públic i notori» que Espot «ha manifestat en roda de premsa que s’ha dirigit a la CASS per recavar informació» sobre aquesta qüestió i per justificar-se, va adjuntar a la denúncia un parell de notícies.

La resposta de DA

Si bé el mateix Espot va decidir no manifestar-se al respecte, el president del grup demòcrata, Eric Jover, va mostrar la seva «sorpresa absoluta» davant aquesta denúncia, ja que segons va dir «no entenc com sense tenir cap mena d’element que faci sospitar» que s’ha comès alguna acció fora de la llei, Clavera ha decidit «entrar l’escrit» a la Junta Electoral.



Jover va considerar que «potser la manera d’entendre-ho és pensar que l’objectiu de la seva candidatura no és guanyar com més consellers millor ni representar alguns ciutadans, sinó fer soroll, desgastar i atacar» Espot. En aquest sentit, el president de DA va recordar que Clavera ja va intentar desprestigiar la responsabilitat de l’exministre d’Afers Socials a través dels professionals del CAI o que va atacar l’«honorabilitat» del ministre de Finances en funcions, Jordi Cinca, amb associacions a les «denúncies del senyor Samarra».



Per tot plegat, Jover va assegurar estar «bastant disgustat» perquè «encara no hem entrat en campanya electoral i ja s’intenta embrutar amb totes les armes» els candidats de l’oposició.

La proposta

Fa tot just una setmana, coincidint amb el Dia de la Dona, Espot va anunciar la seva proposta, assegurant que el SAAS establiria convenis de salut sexual reproductiva amb els hospitals estrangers als quals es portaria les dones andorranes que volguessin avortar. A més, va explicar que el servei preveuria «ajudes econòmiques puntuals» i oferiria a les dones i als professionals de la salut «un assessorament jurídic sobre el marc legal».