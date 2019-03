Shiffrin engeganteix el seu mite i Paris domina amb autoritat

Les prediccions no van fallar i no hi va haver cap sorpresa: la nord-americana Mikaela Shiffrin es va emportar ahir el Globus de cristall del supergegant amb una quarta posició que li va permetre sumar 36 punts a la cursa de les Finals de la Copa del Món de Grandvalira. L’esquiadora ho va aconseguir en un traçat 500 metres més curt que la jornada anterior i davant de 3.000 aficionats que van embogir amb la seva presència i que van fer llargues cues per aconseguir una fotografia amb aquest mite de l’esquí.

Aquest és el primer títol de Shiffrin en una disciplina de velocitat, que no és la seva especialitat. Així, ahir va marcar el quart millor temps, 1.24,35, i va quedar a 0,44 de la vencedora, l’alemanya Viktoria Rebensburg, que va fer un crono d’1.23,91 i una baixada perfecte. L’austríaca Tamara Tippler i la italiana Federica Brignone, la van acompanyar al podi en la darrera prova de la temporada.

«L’objectiu que tenia era acabar, no m’importa val a posició, però m’ha tocat ser agressiva a la part tècnica perquè he perdut velocitat i ara estic flipant amb tot plegat», explicava Shiffrin i afegia que «somiava en guanyar-ho alguna vegada, però no m’esperava que fos aquesta temporada». «La pista estava perfecta i les condicions del temps han estat immillorables», recordava. En aquest context, la nord-americana va explicar que «seria espectacular marxar d’Andorra amb quatre Globus de cristall» i que «té confiança per guanyar l’eslàlom gegant», ja que «em trobo en el millor moment de la temporada». Així, va reiterar que «Andorra és un lloc extraordinari i interessant per venir». El podi de la general el van completar l’austríaca Nicole Schmidhofer i la corredora de Liechtenstein, Tina Weirather, que ocupava la segona posició però que ahir va quedar fora de la cursa després de passar-se una porta.

Per altra banda, Rebensburg va explicar que «aquesta victòria m’ha servit per treure’m l’espina del segon lloc al descens» i que «per fi, després de quedar moltes vegades segona, he aconseguit la victòria». «M’he sentit molt a gust a Andorra, sobretot per l’ambient i la seva gent, espero tornar aviat», assegurava.

Paris s’estrena a Andorra

Pel que fa a la competició masculina, l’italià Dominik Paris va aconseguir una doble victòria, adjudicant-se la carrera i la general, fet que va simbolitzar el seu primer Globus de cristall de la seva carrera. «És un somni fet realitat, després de molt treball i d’haver-ho tingut a prop tantes vegades, al final ho he aconseguit», manifestava i anunciava, per un altre costat, que aquest dissabte no competirà en l’eslàlom gegant.

En aquest sentit, va marcar un crono d’1.20,42 mentre que l’italià Mauro Caviezel va arribar segon, a 0,15, i l’austríac Vincent Kriechmayr, tercer, a 0,44. D’aquesta manera, Kriechmayr va ser segon de la general i Caviezel, tercer.

Pinturault, rei de la combinada

En la jornada d’ahir, també es va fer entrega del Globus de cristall de la Combinada Alpina en categoria masculina, tot i que Andorra no va acollir cap prova. El francès Alexis Pinturault va ser el vencedor mentre que Marco Schwarz va ser segon i Caviezel, tercer. En categoria femenina, no es van disputar suficients proves per poder entregar un Globus.

Meteorologia perfecta

El director tècnic de Grandvalira, Enric Barbier, va destacar que «les condicions van ser immillorables», ja que no hi va haver gens de vent però sí «una visibilitat fantàstica».