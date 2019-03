La Fiscalia rebaixa de 10 a 5 anys la petició de presó per a Besolí

La Fiscalia va decidir ahir en la vuitena sessió del judici rebaixar de deu a cinc anys la petició de presó per a l’advocat andorrà, Joan Besolí, que està sent jutjat a l’Audiència Nacional juntament amb l’expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, la seva dona, Marta Pineda, i tres acusats més, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i de pertinença a una organització criminal. La decisió de l’única part acusadora del judici demostra, a parer dels advocats de Besolí, que «tot plegat s’està desmuntant».

Anna Solé: «Hem de ser reservats però els inputs que tenim són objectivament molt positius i confiem en l’absolució»

Tot i que en la sessió que s’ha de reprendre el proper 25 de març el fiscal José Javier Polo explicarà de forma més exhaustiva els motius de la modificació de les seves conclusions, ahir ja va avançar-ne les línies generals. En primer lloc, va anunciar que passava a acusar els sis processats de blanqueig de capitals i grup criminal, mentre que en l’escrit de conclusions provisionals també els havia atribuït el delicte de pertànyer a una organització criminal. De fet, la seva versió sosté que els acusats van formar una agrupació delictiva d’interessos comuns, reforçada per vincles d’amistat i parentesc que es dedicava al blanqueig de capitals a gran escala, sent conscients de la seva procedència il·lícita. A més, assegura que van fer-ho sota la iniciativa i la coordinació de Rosell i conforme a les capacitats que aportava cada persona.

Modificació de les penes

Com a conseqüència d’aquest canvi, la Fiscalia va rebaixar totes les penes de presó i les multes. Més enllà de la de Besolí, per a Rosell va reduir-la d’onze a sis anys; per a la seva dona, de set a un any i onze mesos; per a dos dels altres acusats, de vuit anys a un any i onze mesos; i per al darrer, de sis anys a un i mig. Segons va explicar ahir una de les lletrades de l’exconseller lauredià, Anna Solé, aquesta rebaixa pot comportar que Besolí i Rosell ja no tornin a entrar a presó. Cal recordar que tots dos van passar més de 21 mesos tancats en presó preventiva –la més llarga d’Espanya i d’Andorra–. La llarga estada ja complerta els permetria ara no haver-hi de tornar en cas de ser condemnats als cinc anys que demana la Fiscalia. En tot cas, vist com està evolucionant el judici, els lletrats són optimistes i confien en l’absolució.

Pel que fa a les multes, que també va disminuir-les, va fixar la de Besolí en 40 milions; la de Rosell, en 59 milions, la d’un dels altres implicats, a 19 milions; la de Pineda i l’altre acusat, a 19 milions; i la del darrer, a 50.000 euros. A més, el fiscal també va reclamar que tant Besolí com Rosell siguin inhabilitats per exercir qualsevol activitat en el món empresarial durant tres anys a partir del moment que hagin complert la pena de presó.

Malgrat que la rebaixa és una bona notícia, l’advocada defensora no va voler fer una valoració de la situació al·legant que el judici encara no ha acabat ni es coneix la sentència. «Hem de ser reservats», va indicar tot i que sí que va afegir que «els inputs que tenim són objectivament molt positius i confiem en l’absolució».

Vulneració de drets

Els advocats de la defensa, que exposaran les seves conclusions definitives en la propera sessió, ahir ja van reiterar que mantenien les seves peticions d’absolució per a tots els acusats. En aquest sentit, la defensa segueix al·legant que en el moment dels fets l’evasió fiscal no era delicte i que per acusar de blanqueig és necessari un delicte origen –d’on han de provenir els suposats diners negres– i que de moment, afirmen, no s’està demostrant que existeixi.

D’altra banda, també van al·legar que el fiscal havia vulnerat els drets dels seus clients perquè en el seu escrit de conclusions definitives va introduir nous fets que no havia recollit en l’informe d’acusació provisional, de manera que no s’havien pogut defensar al respecte durant el desenvolupament de la vista oral.