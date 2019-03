El MoraBanc, preocupat per un calendari molt exigent

Ja se sap que si neva, el MoraBanc guanya. Si més no, aquesta és la superstició imposada pel pivot de 2,11 metres, Moussa Diagne, i dimecres es va tornar a complir. El conjunt del Principat va seguir escrivint la història esportiva del bàsquet andorrà, en aquesta ocasió des de Lió després de vèncer l’Asvel 80-82. Serà la primera vegada que el club arriba a unes semifinals a l’EuroCup i ni tan sols el Cap de Govern en funcions s’ho va voler perdre: «Té molt mèrit perquè el MoraBanc no té un gran pressupost, el Govern ajuda fins on pot. Tothom imaginava que els equips que estarien a les semifinals serien els que hi ha, menys amb el nostre. Han fet quelcom espectacular, el nom d’Andorra ressona a dins i fora de casa, estic satisfet». «Passi el que passi a les eleccions estic segur que tots els partits polítics veuen que és un projecte de cohesió social i no només esportiu. S’ha de tenir aquesta part social», apuntava.

Així mateix, un Dylan Ennis emocionat va afirmar que «és una bogeria, no em puc creure que estiguem a les semifinals. Era un equip dur però ens hem mantingut plegats, ha estat un mèrit conjunt. Estic vivint un somni ara mateix. Tots els partits són importants però aquests són els moments que recordaràs tota la vida». El rival de les semifinals serà l’Alba de Berlín i, com en el cas dels quarts de final, el pas a la pròxima fase es jugarà en tres partits, i el primer serà dimarts 22 a Alemanya. «Si ens ho haguessin dit a principis de temporada, no ens ho hauríem cregut. Ha estat a cara o creu però és molt difícil aconseguir una victòria a tres partits amb l’ACB pel mig i sense avantatge de camp. Som els únics que hem aconseguit passar sense avantatge de camp, i estem molt contents i orgullosos», va exposar Guille Colom.

El desgast per acumulació de partits és evident i és que, com va apuntar el tècnic Ibon Navarro, «això no para, tenim un partit molt important a Burgos per seguir en la lluita pels play-off de l’ACB». L’equip va anar directe a la ciutat espanyola i, després del partit de dissabte, viatjaran a Berlín sense passar per Andorra. «Està sent un any complicat perquè hem tingut alguns moments en els quals no hem estat capaços de connectar-nos als partits pel desgast que la competició ens genera a nivell físic, pels viatges i la tensió. És molt maco estar a les semifinals de l’EuroCup, quelcom increïble a principis d’any, però ens està traient molta energia i atenció». «Això almenys compensa el fet d’haver tingut alguns moments dolents a la Lliga ACB», afegia. Dimecres es va fer història i Navarro va voler recordar que hi ha molta gent darrera d’aquesta gran fita: «Per a mi és inevitable recordar a Joan Peñarroya, que ha estat vuit anys aquí i una bona part d’això, és seu».

Els abonaments no inclouen els partits de semifinals

Els abonats hauran de comprar l’entrada pel partit contra l’Alba de Berlín, ja que les semifinals o una possible final de la competició europea no estan incloses en l’abonament de temporada. Aquest fet també es repetiria en cas que l’equip es classifiqués per les semifinals i final de la Lliga Endesa. De fet, el club ja ho va informar el passat mes de setembre.

No obstant això, els abonats tindran un preu i termini especials de venda preferent de les entrades i les hauran de retirar a les oficines del club. En el cas del partit de divendres 22 a les 20.15 hores contra l’Alba, la venda preferent estarà habilitada a partir d’avui i fins al mateix divendres a les 17 hores, exclusivament a les oficines. Els horaris seran de 9.30 fins a les 21 hores i caldrà presentar l’abonament i un document identificatiu.

A partir de divendres a les 17 hores, les entrades que no s’hagin adquirit quedaran alliberades i els abonats hauran de comprar l’entrada al mateix preu que la resta.