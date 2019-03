Sindreu i Olm entren al top 10 i Albós és el millor sènior

Cal un diàleg serè i valent per abordar un possible canvi

En categoria femenina, la victòria va ser per Andrea Mayir, amb un temps de 30.22. Amb un temps de 30.42, Axelle Gachet va ser segona i amb 30.47, Victoria Kreuzer va ser tercera. H

Així, la victòria va ser per a Marti Wemer, que va fer un temps de 25.19, mentre que Robert Antonioli va ser segon, amb un temps de 26.00 i Rémi Bonet, tercer, amb un crono de 26.04.

Per un altre costat, la promesa andorrana Andrea Sinfreu va aconseguir una magnífica cinquena posició en júnior d’un total de nou esquiadores. Ho va fer amb un temps de 39.09 mentre que la russa Eketarina Osichkina va tornar a guanyar, marcant un crono de 32.21. Així mateix, Marcel Prat va finalitzar en 18a posició, amb un temps de 31.41 d’un total de 28 atletes júniors. En aquest cas, la victòria va ser per al suís Aurélien Gay, que va marcar un temps de 27.33.

En aquest sentit, en categoria cadet, Oriol Olm va tornar a aconseguir aquesta classificació, finalitzant 10è de 49 participants amb un temps de 31.31. El suís Robin Bussar va ser el vencedor de la cursa, amb un crono de 29.27. Pere Boltas, per la seva banda, va ser 28è.

Per El Periòdic

