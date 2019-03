Figueras: «Les Finals donen credibilitat a la candidatura»

Cal un diàleg serè i valent per abordar un possible canvi

En aquesta línia, un cop s’esculli la seu el 26 de juny, s’obrirà la porta per presentar les candidatures del 2030. D’aquesta manera, la reunió amb el Govern serà després de les eleccions andorranes, de l’Estat espanyol i municipals, a la tornada de l’estiu. Pel que fa a calendari, el mes que ve es reunirà amb França.

Així mateix, van aprofitat per «estrènyer llaços» i fer trobades, a més d’explicar i compartir en quin moment es troba el projecte i reiterar «el calendari amb el qual estem jugant».

Per un altre costat, va desvelar que la visita va ser una trobada de «bon veïnatge», després de la invitació per part del Govern, i va voler agrair-ho perquè van tenir l’oportunitat de viure-ho des de dins.

Així, després de poder gaudir de la cerimònia d’obertura de la competició i de la primera jornada de descens, va remarcar que «serveixen per situar els Pirineus» i que «ajudaran a acollir uns jocs d’hivern». En aquest context, va destacar que és «extraordinari» el que Andorra pot oferir, «més enllà de la competició», ja que ha donat el màxim nivell. «Andorra és un gran país esportiu, el país dels Pirineus, i aquestes Finals ens ajudaran a explicar el nostre projecte», revelava.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació