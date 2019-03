L’Inter d’Escaldes cau eliminat per sorpresa

L’Inter d’Escaldes va patir ahir un revés de cara als objectius de la temporada i va caure eliminat contra la UE Santa Coloma per 0 a 1, després que Txus Rubio anotés un penal al minut 119 a causa d’una suposada mà d’Òscar Reyes. En aquest sentit, l’equip escaldenc va tenir la possessió durant bona part del joc però els seus davanters no aconseguien generar perills, ja que sumaven un fora de joc rere l’altre, intentant anotar des de les bandes, sense èxit.

Per altra banda, la UE Engordany es va imposar per 2 a 1 a la Nova constructora Penya Encarnada d’Andorra després que Ángel Laborda anotés el segon gol al minut 87, quan la situació apuntava a la pròrroga.

Així mateix, la UE Sant Julià es va mostrar absolutament imparables davant de l’M-Perruquers Atlètic Club d’Escaldes i es va imposar per 3 a 0 amb gols de Cissé, Fontan Joel Méndez i per tant, els escaldencs diuen adeu al seu somni de la Copa.

Finalment, el Vallbanc va trepitjar a l’FC Lusitans i el va apallissar per 6 a 0 amb gols de Juli Sánchez, Azevedo, Ramos i Torres.