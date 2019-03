Una fita que atreu gent de tot el món

«Soroll, soroll, soroll, soroll», aquest és el clam de l’speaker cada vegada que un esquiador s’aproxima a la línia de meta. Cada dia, són més de 1.500 persones les que s’apropen a la graderia de la pista Àliga per veure les primeres Finals de la Copa del Món que se celebren a Andorra, i les nacionalitats són ben diverses. L’Àlex ve de Barcelona i, juntament amb quatre companys, oneja una bandera de Suïssa per celebrar el podi de Mauro Caviezel. «M’he agafat uns dies de festa a la feina per poder veure el tancament de la temporada dels millors corredors del món. És molt divertit», va afirmar.

«Nosaltres som un grup d’amics i uns venim de París, d’altres de Bretanya... També ens hem trobat amb amics que viuen aquí. Hem muntat unes quantes pancartes perquè coneixem els pares d’alguns esquiadors», comenta la Brenda. «Viatgem sempre que en tenim l’oportunitat, vam anar a l’obertura de la temporada, també a Beaver Creek i hem anat voltant arreu del món. Som una comunitat de fans en la qual hi ha gent de diverses nacionalitats. Apreciem tots els corredors i és molt emocionant perquè prenen molts riscos. Crec que tothom hauria de viure unes Finals de la Copa del Món», afegeix. «És la primera vegada que Andorra les acull i no hi ha res a dir de l’organització. Bé, només tinc una queixa i és que el podi estigui tan allunyat de l’afició, no hi tenim accés. Més enllà d’això, tot és perfecte», conclou. D’altra banda, el Ian, de Font Romeu, va destacar que «l’ambient i el temps són perfectes i la pista és excepcional».

També són molts els andorrans que volen veure competir esquiadors de renom. Aquest és el cas de l’Ester: «Ho estem vivint amb molta il·lusió És molt emocionant veure baixar les noies perquè nosaltres tenim nenes petites i veure les que competeixen a aquest nivell et fa venir més ganes. Estem venint a totes les curses que podem». «Poder acollir unes Finals suposa una porta al món, que se’ns conegui», apuntava.

Per tal de fer més amena l’espera entre les categories i per mantenir el públic entonat, Grandvalira ha contractat unes animadores. L’Helena va explicar que «el nostre repte és que tothom balli i canti amb nosaltres, podem dir que ho hem aconseguit. També ho hem fet gràcies al Rubén que és el nostre speaker i amb el ‘soroll, soroll, soroll’, anima a qualsevol». «Ha vingut gent de tot el món, ens hem trobat fins i tot amb australians. No m’esperava tanta gent», va destacar. «Hem viscut les curses amb molta energia, el que es viu aquí amb el públic a la graderia és espectacular. Animo a tothom a venir a veure la Copa del Món en directe, crec que és l’espectacle de l’any aquí a Andorra i es rep amb molta il·lusió», exposava.