Educació ja ha convocat els 37 docents afectats per l’edicte anul·lat

Els 37 docents afectats per l’edicte anul·lat ja han sigut convocats per repetir el concurs que va tombar el Tribunal Superior amb la ratificació posterior del Constitucional, va afirmar el ministre d’Educació i Ensenyament Superior en funcions, Eric Jover, a aquest rotatiu. En el moment que es publiqui al BOPA, que serà aquest dimecres segons el titular del Ministeri, hauran de passar 30 dies abans que es repeteixin les proves per consolidar 13 places de professors eventuals de matemàtiques, anglès i francès. «A finals d’abril s’hauran fet», va afirmar Jover, que durant mesos ha parlat de «pròximes setmanes», perpetuant l’espera dels candidats.



Per evitar més sorpreses, i assessorat pel gabinet jurídic del Govern, el ministeri va proposar incloure en el nou plec de bases un període d’un mes des de la seva publicació perquè tot aquell que ho vulgui pugui presentar al·legacions. D’aquesta manera, si passats els 30 dies ningú en presenta, els 37 concursants donen per lícites les bases de l’edicte.

13 de les 20 places inicials

L’Executiu reprendrà el procés de selecció des del moment en què es va detectar la disfunció del concurs, l’abril del 2016, quan un docent va recórrer a la justícia per no poder consultar el llistat dels experts que participaven en el procés d’avaluació. Per tant, convocarà 13 de les 20 vacants anunciades inicialment, ja que set van ser cobertes en un edicte intern i en un altre per a nacionals andorrans.