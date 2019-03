Capbussats en els indicis del delicte

El grup de delictes contra la salut pública de la Policia té una funció desconeguda pel públic en general: a més d’investigar, també realitza l’anàlisi de les proves. És a dir, els mateixos agents del grup –format per cinc efectius– són els encarregats d’examinar el contingut dels telèfons mòbils i altres dispositius digitals dels detinguts després que el batlle hagi donat el vistiplau i que el grup de delictes tecnològics hagi extret les dades dels terminals. De lamateixa manera, també duen a terme els estudis bancaris dels investigats. «Cada cop són més grans i complexos i ens ocupen molt de temps», explica el sotsoficial del grup, que, per motius de seguretat, manté la seva identitat en l’anonimat. Aquesta responsabilitat es tradueix en temps i quantitat.



D’una banda, abans un agent tardava una setmana a analitzar tota la informació d’unt telèfon mòbil convencional. Ara, amb els smartphones, la durada del procés s’ha multiplicat, en el millor dels casos, per quatre. «Tardem un mes o més en comprovar tota la informació. S’hi dedica per complet un agent», indica. En aquest sentit, el grup perd un efectiu temporalment.

Els agents van examinar 150.000 fotos, 36.000 talls de veu i 35.000 trucades el 2018

De l’altra, el volum de dades escrutat és majúscul: només durant el 2018, el grup va realitzar 37 estudis telefònics i dos de tauletes, dels quals van analitzar 380 GB d’informació, 150.000 fotos, 8.500 vídeos, 36.000 talls de veu, 20.000 contactes, 35.000 trucades i més de 2.500 missatges. «Tot plegat es tradueix en informes de més de 15.000 pàgines», precisa el sotsoficial. Tanmateix, van dur a terme 10 estudis bancaris de persones físiques i quatre de societats. Tots estaven vinculats al tràfic d’estupefaents. «En moltes ocasions permeten trobar més implicats i realitzem noves detencions o declaracions», explica satisfet. Tot i això, reconeix que «potser no hauria de ser feina nostra. Els països veïns tenen altres grups o agents destinats a aquesta feina perquè el d’antidroga no perdi recursos», afirma.

Més responsabilitats

A més de tenir la funció d’examinar les proves i d’elaborar l’informe que s’entrega a la Batllia, el grup de delictes contra la salut pública té més responsabilitats que aplacar el tràfic il·legal de drogues tòxiques: també investiga els delictes alimentaris, farmacològics i els comesos amb substàncies nocives. «Són minoritaris, però no per això menys importants», manifesta el sotsoficial.