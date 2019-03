‘Mea culpa’ d’Ubach per la falta de tansparència en l’acord d’associació

La ministra d’Exteriors en funcions, Maria Ubach, va considerar ahir necessari fer un mea culpa per la gestió de la comunicació i la transparència al voltant de les negociacions amb l’acord d’associació amb la UE. «Jo penso que sí [que s’ha de fer un mea culpa]. És una assignatura que no hem dut a terme de manera suficientment clara i, per tant, hem de fer uns esforços per comunicar. Hem de millorar aquest aspecte», va expressar Ubach respecte de la recomanació aprovada pel Parlament Europeu dimecres a Estrasburg en què s’emplaça a totes dues parts a redoblar els esforços en comunicació.



Les declaracions van tenir lloc durant la recepció amb motiu del 26è aniversari de la Constitució i poc després que el síndic general, Vicenç Mateu, finalitzés el seu discurs institucional en què Europa va tenir un protagonisme notori. Fins a sis vegades Mateu va anomenar explícitament la Unió Europea en una intervenció que la va tenir molt present, com va reconèixer també la ministra Ubach.

Ubach: «Les especificitats de la lliure circulació de persones no queden reflectides a la recomanació, però seguim negociant»

Tancament al juny

Respecte del posicionament de la Comissió Europea el dimarts durant el debat a l’Eurocambra en què va assegurar que «les negociacions per a l’acord d’associació s’han intensificat i volem enllestir l’acord marc el pròxim juny», Ubach va veure probabilitats d’arribar a la data pel que fa a «la part institucional, que portem negociant des de fa quatre anys i és possible que puguem tancar aviat».



No obstant això es va mostrar molt més prudent pel que fa al tancament «de les disposicions generals de les quatre llibertats» de cara al mes de juny, que és el desig de la Comissió Europea. «Encara hem de parlar amb la UE per definir i negociar els punts que pretén tancar al juny», va indicar Ubach qui va assegurar que malgrat el contingut de la recomanació i de les paraules que la Comissió va expressar a l’Eurocambra, «no hi ha res tancat i el joc de la negociació segueix».

En aquest sentit, Ubach va recordar que «el Govern en funcions no està negociant», fet que fa que el calendari estrenyi encara més perquè caldrà esperar a la formació d’un nou Govern per seguir amb les negociacions. Tot i això, «el treball d’anàlisi intern d’Andorra de la transposició del cabal legislatiu segueix», va voler aclarir la ministra en funcions.

Sense data final



Pel que fa al calendari, Ubach també es va mostrar molt cauta a l’hora d’indicar si, tal com va expressar la Comissió aquesta setmana, l’entrada al Mercat Únic es completarà en dos anys: «Malauradament, no puc dir estarà tot transposat. És una feina feixuga».

Ubach: «Avancem bé pel que fa la a creació d’un comitè mixt de resolució de conflictes que haurà de resoldre els litigis»

Circulació de persones

Un dels temes que més preocupació i polèmica provoca respecte de l’acord d’associació és la segona de les llibertats, actualment en negociació, i que fa referència a la lliure circulació de persones. La recomanació aprovada pel Parlament Europeu destaca les dificultats de Mònaco per adaptar-se a aquesta però ignora la situació d’Andorra o San Marino. «Potser no està en el document però defensarem aquest punt de manera molt valenta. La negociació tindrà en compte la dimensió del nostre territori», va assegurar al respecte Ubach.

Litigis

La titular d’Exteriors en funcions també va seguir defensant la creació d’un «comitè mixt que haurà de resoldre els litigis abans d’arribar al Tribunal Europeu». La Comissió es va mostrar contrària dimarts a aquesta opció, proposada també pel Parlament Europeu, tot adduint que la UE ja té els mecanismes de resolució de conflictes adequats i que, per tant, no cal crear-ne d’addicionals.

Reaccions

D’altra banda, la irrupció de la UE a la celebració del 26è aniversari de la Constitució no va deixar indiferents els representants de diferents formacions polítiques presents. Víctor Naudi, de Progressistes-SDP, i Pere López, des del PS, van recordar la falta d’informació denunciada durant l’últim any i mig. Tots dos van coincidir a assenyalar que «caldrà treballar-lo molt la pròxima legislatura». Carles Verdaguer, des de la terceravia, va manifestar les «moltes disconformitats» respecte al què sobre Europa el síndic va expressar en la seva intervenció. El cap de Govern en funcions va manifestar que «bona part del futur d’Andorra i del futur dels joves passa per un bon acord d’associació».

Els canvis post-Brexit segueixen en l’aire

El Govern d’Andorra no treballa amb cap possible escenari post- Brexit «perquè és un dossier que canvia cada setmana» i «no tindria gaire sentit començar a negociar res abans de saber exactament què passarà», va assegurar la ministra d’Exteriors en funcions, Maria Ubach. El Brexit s’hauria de fer efectiu a finals del present mes, encara que ahir el Parlament britànic va aprovar sol·licitar una pròrroga a la UE, una opció que Brussel·les ha negat repetidament, fins ara, que concedís.



La ministra Ubach es va escudar en les «excel·lents relacions bilaterals entre el Regne Unit i Andorra» per deixar veure que no hi haurà cap problema després del Brexit. Però preguntada sobre com s’abordarà, per exemple, la gestió migratòria dels ciutadans britànics que es convertiran en extracomunitaris, no va voler avançar detalls. Tot i que els intercanvis comercials entre Andorra i el Regne Unit no són significatius, el problema per a les mercaderies serà el mateix.