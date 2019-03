Andorra planta cara fins al darrer segon a l'Alpine Team Event 

R. Suñé, N. Rossell, E. Molné, H. Mas, E. Armengol, C. Pastor, S. Gonçalves, N. Guillermo, M. Palmitjavila, M. Bonell, M. Alcobé, M. Martisella, E. Quirós, M. San Juan, S. Codina, B. Coma, A. Pujal, R. Areny, V. Grau, S. Cortesao, S. Calvó, M. Capdevila, Candidates a les llistes nacionals i parroquials de Demòcrates

Cal un diàleg serè i valent per abordar un possible canvi

Andorra ha estat a punt, però al final, no ha pogut ser.

No obstant això, amb un 2 a 0 en contra, Mireia Gutiérrez, amb una bona baixada, s'ha imposat a Laurence St-Germain, amb una diferència de 0,12 i poc després, Àlex Rius ha estat punt de guanyar a Thomsen Benjamin però al final, quan anava guanyant, ha comès una petita errada que li ha costat una diferència de 0,87. Malgrat això, semblava que anava a enforquillar però ha pogut salvar la baixada, encara que se li ha escapat la victòria.

Així, Canadà s'ha imposat per 3 a 1 a Andorra. Les dues primeres curses han estat per als canadencs, ja que Erin Mielzynski ha guanyat a Sissi Hinterreitner amb una diferència d'1,22 mentre que Trevor Philip ha superat a Àxel Esteve perquè aquest ha enforquillat.

Andorra ha participat aquest matí en la ronda classificatòria per accedir als vuitens de finals de l'Alpine Team Event de les Finals de la Copa del Món de Grandvalira però no ha pogut aconseguir la gesta, encara que ha lluitat fins al darrer segon.

Per El Periòdic

