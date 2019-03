Suïssa s'imposa a l'Alpine Team Event 

Suïssa s'ha imposat a la final de l'Alpine Team Event imposant-se a Noruega després de remuntar un 0 a 2 per finalitzar amb 2 a 2 i desempatant amb el millor temps.

En aquest sentit, en els quarts de final, el Canadà s'ha imposat a Àustria per 0 a 4 després de vèncer a Andorra per 3 a 1, mentre que França ha empatat amb Noruega i el millor temps ha donat el pas a les semifinals al conjunt noruec.

Així mateix, Alemanya ha guanyat per 0 a 4 a Itàlia i Suïssa ha empatat amb Suècia i el millor temps ha donat la classificació al conjunt suïs. A les semifinals, Noruega ha guanyat al Canadà per 1 a 3 i Suïssa ho ha fet contra Alemanya també per 1 a 3 mentre que a la final petita Alemanya s'ha imposat al Canadà per 2 a 3.

D'aquesta manera, Suïssa ha estat primera, Noruega, segona, Alemanya, tercera, el Canadà, quart, Àustria, Itàlia, França i Suècia cinquenes i Andorra, novena, havent aconseguit plantar cara a un país de la grandària del Canadà.