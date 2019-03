Un home resulta ferit lleument en ser atropellat per dos vehicles

Un home de 35 anys va resultar ferit ahir al matí després de ser atropellat per dos vehicles a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria. Segons van informar des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, l’home va patir un traumatisme cranioencefàlic lleu i contusions a les dues cames. Per aquest motiu, els professionals van decidir deixar-lo en observació a Urgències en previsió de donar-lo d’alta en les hores següents i al final de la tarda va rebre l'alta.



Pel que fa a l’accident, la Policia va detallar que primer el va impactar un vehicle Fiat Panda 4x4 amb matrícula andorrana que el va desequilibrar i va fer que xoqués amb un Volkswagen Golf de matrícula espanyola.

Novè atropellament

Fa només tres dies un home resident de 57 anys va ser atropellat per un cotxe amb matrícula andorrana a l’avinguda Santa Coloma de la capital i el seu estat és «molt greu». La víctima pateix un «politraumatisme sever» que afecta molts ossos i òrgans vitals, i es tem per la seva vida. La Unitat d’Urgències va aconseguir «estabilitzar les seves constants vitals» per garantir el seu trasllat urgent en helicòpter a l’Hospital Sant Pau de Barcelona.



Amb el d’ahir ja són nou els accidents produïts aquest 2019. Un dels més greus el que va patir un jove de 20 anys el passat 22 de gener a l’avinguda Consell d’Europa d’Andorra la Vella. Un taxi qui va envestir la víctima, que va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va ser induït al coma al Sau Pau de Barcelona. L’estat actual del jove es desconeix perquè la família va demanar privacitat.