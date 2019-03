Camp garanteix que la taxa turística no només finançarà Marca Andorra

El ministre de Turisme en funcions, Francesc Camp, va matisar les explicacions donades per Pere Augé, president de la comissió de Marca Andorra, al voltant de la possible taxa turística que es podria introduir al país. Si bé Augé havia donat per fet que aquest seria el sistema de finançament de la Better Life Foundation, recaptant la totalitat dels 0,20 euros que va indicar que proposaven que paguessin els turistes, Camp va deixar clar que ni serien 20 cèntims ni anirien exclusivament a la fundació.



«No s’ha d’agafar aquest import com l’únic. Des del Govern entenem que si hi ha una taxa ha d’anar a altres projectes, no només a aquest», va explicar. Igualment va matisar que des del punt de vista de l’Executiu, si s’acaba establint una taxa, «entenem que es podria cobrar més, podria ser de l’entorn d’un euro per pernoctació». I a partir d’aquí «caldria veure quina part d’aquests ingressos anirien a finançar els projectes de la fundació que es vol crear per gestionar Marca Andorra».



Camp considera que l’import es podria situar al voltant de l’euro recordant que «a molts països cobren més» i reiterant que aquests diners «no han de ser només per finançar els projecte de Marca Andorra. Ha de ser una taxa per fer més coses en l’àmbit turístic perquè vingui més gent. Una part pot anar a Marca Andorra, però una gran part anirà a projectes que no són seus».

Decisió

Amb tot, el ministre de Turisme en funcions considera «prematur» entrar en el debat sobre l’import i el destí exacte dels diners recaptats mitjançant una suposada taxa turística si es té en compte que per ara ni tan sols s’ha decidit si aquesta proposta tirarà endavant. Una opció que no va dubtar que s’haurà de definir en els programes electorals de cara als comicis del 7 d’abril.



Camp es va mostrar partidari d’aquesta fórmula. «Veiem factible de dur-la a terme», va indicar, recordant que des del Govern fa temps que s’apunta aquesta possibilitat per tal de poder disposar de més ingressos per promocionar el país.

Andorra Turisme

De la mateixa manera Camp va admetre que caldrà veure com encaixa la nova fundació amb els organismes ja existents de promoció turística, com pot ser Andorra Turisme. «La Fundació ha de tirar endavant projectes però mai ha d’encavalcar amb Andorra Turisme o Actua», va exposar, afegint que la idea és que «ha de ser garant de la marca i ha de treballar en equip amb Actua i Andorra Turisme per fer coses per fer créixer la marca i ha de proposar o fer funciona que no fan els altres organismes». «Ha de ser una feina en equip», va reblar.



Segons Camp la Better Life Foundation «ha de ser un garant que tot el que es fa al país, tant pel que fa al turisme, com a l’economia o a altres àrees que repercuteixen cap a fora, vagi alineat amb la marca i amb el concepte d’equilibri que és el que es considera que més reflecteix què és Andorra tant en l’àmbit polític, econòmic, social com en el turístic, també».



L’encara titular de Turisme tampoc va poder concretar els terminis quan tot plegat podria ser una realitat. «No som els indicats per parlar-ne», va manifestar, adduint que estem a les portes d’unes eleccions i que s’haurà de constituir un nou Govern. «Crec que serà el nou Govern amb la CEA els que hauran de definir el timming de treball. Ara s’ha tancat l’estratègia i el nou Executiu amb la CEA hauran d’establir el calendari de treball de cara al futur», va explicar.



Marca Andorra es va presentar a principis de setmana després de realitzar entrevistes a una seixantena de persones influents en la vida política, econòmica i social d’Andorra i prop de 5.000 enquestes en 13 mercats d’arreu del món. D’aquí es va desprendre que, contràriament al que passa habitualment en aquesta mena d’estudis on la població autòctona tendeix a veure el seu país millor del que és, els andorrans van ser molt autocrítics amb ells mateixos i va sorgir la idea d’equilibri com a qualitat més representativa del Principat.