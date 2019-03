La capital lamenta que el pla de mobilitat no hagi arribat abans

El cònsol menor d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, va lamentar que l’estudi de mobilitat de les valls centrals no hagi arribat a temps i per tant, tal com va avançar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, de moment quedi en un calaix a l’espera de la constitució d’un nou Executiu. «Per a nosaltres era importat que hagués sortit abans, però ens adaptarem i esperarem el nou Govern per poder tenir el document i poder-lo treballar». De moment no l’han pogut veure, però indica que pel que els han comentat «és un document molt extens i per tant no es pot implantar d’avui per demà, sinó que serà una cosa a llarg termini».



I és que com va recordar Canturri, la feina no s’ha de fer només des de la capital, sinó que «hi ha de treballar molt Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià que som les tres parròquies que tenim més problemes de mobilitat i els que suposem que ens donaran solucions».



Tot i no disposar del document, tal com ja es va manifestar des del comú es tira endavant amb l’embelliment de l’avinguda Príncep Benlloch. La setmana passada es va publicar al BOPA un concurs nacional per adjudicar els treballs.

Demanda

«No podem fer esperar la gent molt temps, hi ha una demanda perquè s’ha convertit en un barri amb poc comerç. És un barri residencial i pensem que cal embellir-lo», va afirmar el cònsol. D’aquesta manera va manifestar que de moment continuarà tenint doble sentit de circulació perquè la prova pilot que es va fer per canviar-ho no va acabar de funcionar. Amb tot, no descarta que «a la llarga, amb l’estudi de mobilitat hi haguem de fer alguna intervenció».



Per ara, doncs, el comú només ampliarà una mica les voravies, fent un xic més estrets els carrils. Canturri va assegurar que aquesta intervenció no condicionarà les que es puguin fer en un futur seguint el pla de mobilitat.



L’ANA va informar que la corporació, un cop tingui definit el projecte guanyador, mantindrà reunions amb els veïns i propietaris de la zona per informar-los de les obres.