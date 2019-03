Un grup que multiplica les generacions futures

Fa un mes es va crear un grup de Whatsapp per promoure la creació d’una associació que representés les famílies nombroses d’Andorra. Diumenge passat poc més d’un centenar de persones van congregar-se en un parc infantil per constituir, de manera provisional, una Junta Gestora. Avui ja són 154 persones les que s’han agrupat en un col·lectiu que es propaga gràcies al «boca-orella» com defineix la seva vicepresidenta Gema Dolz.

«Com a famílies nombroses sempre anem fins a dalt en el nostre dia a dia. Però la realitat és que de manera individual cadascú tenia aquesta sensació que s’havia de fer alguna cosa» reconeix Dolz, mare de cinc fills. El seu marit és l’advocat Jordi Carreras, que ha estat escollit com a lletrat de l’associació per treballar la part legal i configurar els estatus que hauran de presentar davant Govern.

De fet, el nombre d’integrants d’aquesta associació encara té marge per seguir creixent perquè, com apunta Dolz, «hi ha molta falta d’informació» respecte als col·lectius que podrien tenir cabuda dins de l’associació de famílies nombroses. Tal com recull el decret de Govern publicat al juny del 2014, estan reconeguts com a famílies nombroses aquelles que tenen tres fills o més, les famílies monoparentals amb dos fills, les famílies amb dos fills i amb discapacitat qualsevol membre de la família i les famílies que tenen nens sotmesos a tutela o acolliment familiar de caràcter permanent.

Malgrat «les bones disposicions del Govern», Dolz lamenta que no s’hagi aplicat «cap mesura que ens doni suport i ens faci alleugerir la càrrega que implica, en una societat com és la del segle XXI, tenir tres fills o més». En aquest sentit, considera que si tiren endavant aquesta iniciativa és perquè «veiem que si no es crea una associació no ens hi trobarem mai aquestes mesures concretes». Per aquesta raó com a col·lectiu formal el que volen és «treballar colze a colze amb el Govern per tirar endavant propostes reals i legislacions que ajudin a les famílies nombroses».

Els següents passos a seguir per l’associació és dur a terme una reunió amb el FANOC, els seus homòlegs a Catalunya, a final d’aquest mes. «Ens vam posar en contacte amb ells per tenir l’assessorament d’una associació que porta un llarg recorregut. Els primers tràmits potser són una mica feixucs i així tenim el seu suport» admet Dolz. A partir d’aquí la intenció és donar veu als associats perquè transmetin quines són les seves prioritats, que segons la vicepresidenta haurien de ser els impostos i els tràmits administratius, és a dir, «totes aquelles gestions que les famílies nombroses les hem de multiplicar per tres com a mínim». En qualsevol cas, el que sí tenen clar és que «és de justícia social que hi hagi una unificació a totes les parròquies quant al tractament de famílies nombroses».

Finalment, al ser preguntada per si hi havia cap paral·lelisme amb el fet de constituir l’associació en període electoral, Dolz va afirmar que ha estat «absolutament casual», ja que defensa que la creació d’aquesta «no és per nosaltres, és pels fills que venen després. És un compromís que tenim com a ciutadans».