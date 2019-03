DA inclourà mesures «imaginatives» per incentivar el lloguer d’habitatges

R. Suñé, N. Rossell, E. Molné, H. Mas, E. Armengol, C. Pastor, S. Gonçalves, N. Guillermo, M. Palmitjavila, M. Bonell, M. Alcobé, M. Martisella, E. Quirós, M. San Juan, S. Codina, B. Coma, A. Pujal, R. Areny, V. Grau, S. Cortesao, S. Calvó, M. Capdevila, Candidates a les llistes nacionals i parroquials de Demòcrates

La polèmica plataforma és clau per a l’oferta de la FIS

D’altra banda el candidat a cap de Govern va recalcar que el seu programa es sustentarà en tres eixos que comparteixen la sostenibilitat com a denominador comú: l’àmbit econòmic, el social i el mediambiental. A més, Espot va comentar que sumats a aquests punts també s’hi vertebrarà «una quarta vessant» centrada en qüestions de caire institucionals.

El cap de llista nacional de DA Xavier Espot va anunciar ahir que davant «l’urgència social en matèria d’habitatges» una de les primeres accions que promouran, en el cas que els electors revalidin la seva confiança, seran «noves i imaginatives mesures» per promoure l’oferta d’immobles de lloguer i que vagin en la direcció «d’aquelles ja implementades fins ara».

Per Adrià Esteban

