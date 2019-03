Besolí fixa la residència a la Seu per estar a prop de la família

L’advocada que porta la defensa de l’exconseller lauredià Joan Besolí a Andorra, Anna Solé, va explicar ahir a EL PERIÒDIC que el seu client ha fixat la seva residència a la Seu d’Urgell, «per estar el més a prop possible d’Andorra», on resideix la seva família. Besolí té el passaport retirat i no se li permet abandonar l’Estat espanyol, almenys fins que es dicti sentència, tot i que l’Audiència Nacional va determinar la seva llibertat mentre se’l continua jutjant, després de 21 mesos en presó preventiva. No obstant això, Besolí haurà de seguir assistint al seu judici a Madrid.

D’altra banda, l’advocada va reiterar ahir l’optimisme comunicat a aquest rotatiu el dia anterior respecte l’alta probabilitat que Besolí no hagi de tornar a ingressar a presó. «Tot ho faria indicar», va expressar Solé.

«No es contempla sota cap prisma que pugui tornar a la presó, però de totes maneres el nostre objectiu és seguir treballant per l’absolució» va insistir la lletrada Anna Solé en declaracions a aquest rotatiu. Tot i que «el seguiment del procediment cada vegada va millor», Solé va mostrar-se prudent perquè el proper 25 de març s’ha de reprendre el judici i el fiscal José Javier Polo haurà d’explicar de forma més exhaustiva els motius per rebaixar les penes, així com també les defenses tindran oportunitat de presentar les seves conclusions.

A falta de conèixer més detalls, el passat dijous el fiscal va anunciar que passava a acusar als processats de blanqueig de capitals i grup criminal, mentre que en l’escrit de conclusions provisionals també els havia atribuït el delicte de pertànyer a una organització criminal.