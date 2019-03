Més protegits que mai

Les Finals requereixen una gran implicació del país. D’aquesta manera, un centenar de persones s’encarreguen de gestionar tot el que passa fora de les pistes. Són les que formen part del dispositiu de Protecció Civil i coordinen els recursos per garantir la seguretat viària, la seguretat pública i que els accessos i els aparcaments estiguin en perfecte estat.

Així, hi participen efectius de la Policia, dels Bombers, dels Banders, de l’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), del Servei de Circulació comunal i personal de seguretat privada. A més de l’apartat de seguretat, també hi ha el dispositiu sanitari i en aquest sentit, compten amb voluntaris de la Creu Roja, que s’encarreguen de qualsevol necessitat mèdica que pugui tenir el públic i les persones que omplen les grades, a més de l’equip mèdic de les pistes de la mateixa estació.

Protecció Civil contempla un Pla B per revertir els efectes de possibles nevades

Per un altre costat, el dispositiu també contempla un Pla B que serveix per actuar en cas d’haver de revertir els efectes de possibles nevades o ventades. En aquest cas, només es va actuar el dimarts al vespre després d’un avís per nevades. Tot es coordina des del Centre de Comandament Avançat, on estan tots els responsables del dispositiu en permanent comunicació si hi ha una incidència.

Per aquest motiu, segons explica Cristian Pons, cap d’àrea de protecció civil, «cada matí fem un brífing on repassem el programa de la jornada, si hi ha hagut modificacions amb el que estava previst, fem un repàs de l’actualitat, de les incidències del dia anterior i parlem de què ens ve a sobre durant el dia». «Totes les incidències queden registrades al centre i en fem el seguiment», revela.Així, organitzar tot aquest dispositiu requereix «una gran feina prèvia». «Si no passa res, tot anirà bé, fem una feina de prevenció, excepte els agents de circulació, que treballen sobre el terreny», indica.

«No sabria quantificar la quantitat d’hores de feina per dimensionar el dispositiu, al final, hem hagut de reagrupar i ordenar aquestes 100 persones», subratlla.

«L’estacionament és un dels altres temes amb els quals treballem des del principi, hi ha carrils alternatius i adaptats per facilitar el trànsit, així que de moment tot està funcionant bé perquè el públic marxa de manera progressiva i no hi ha retencions», comenta.