La FCEH afirma que la candidatura «ja és de tots els Pirineus»

La directora general de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, Mònica Bosch, va explicar durant la seva visita a les Finals de la Copa del Món de Grandvalira que «la candidatura olímpica per al 2030 ja és de tots els Pirineus» perquè «tots en sortiran beneficiats perquè es faci on es faci sempre surten en el mapa».

«Ja és un projecte de tot el territori», remarcava. Així, la seva visita va coincidir amb la del secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, que va aprofitar per recordar que aquestes Finals «donen credibilitat a la candidatura». En aquest context, Bosch va afirmar que l’esdeveniment està «molt ben organitzant» i que «li posaria molt bona nota, tant a la pista com als serveis».

A més, va remarcar que «no hem dubtat mai que en l’àmbit d’organització, els Pirineus, podem fer un esdeveniment com els Jocs Olímpics». «Ho penso ara i ja ho pensava fa uns anys, veient com organitza Andorra aquestes Finals, igual que com ho va fer la Molina amb la prova de la Copa del Món», destacava i afegia que «fa temps que demostrem podem aconseguir-ho».Malgrat això, va voler recordar que «avui en dia només estem treballant amb possibilitats del Pirineu català» i que «ara per ara, els tècnics no estem contemplant Andorra».

«Però coneixem l’oferta i hem vingut a veure-ho», remarcava. «Tot el coneixement i la bona organització que vingui en una candidatura, serà benvinguda», reiterava en el cas que al final no es comptés amb el Principat. Per un altre costat, va subratllar que «el procés encara no està obert» i que la feina, en aquest moment, és mirar on es poden fer les diferents coses perquè «als Pirineus ho podem encabir tot».