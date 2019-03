Dos top 15 per als andorrans

Els dos equips andorrans que prenien part de la prova per equips als Campionats del Món d’esquí de muntanya de Villars-sur-Ollon, Suïssa, van aconseguir entrar dins del top 15. D’aquesta manera, tant Xavi Areny i Gerber Martín com David Albós i Sergi Casabella van fer una gran cursa, finalitzant en el top 15, per sota del 13% del temps de l’equip vencedor, que estava format pels suïssos Rémi Bonet i Werner Marti, que van marcar un temps de 50,37,6. El segon lloc va ser per a la parella italiana Michele Boscaci i Robert Antonioli i la tercera, per als també italians Matteo Eydalin i Nadir Maguet. En categoria femenina, la victòria va ser per Axelle Mollaret i Lorna Bonnel.

«Tots els equips han competit en el mateix traçat i els nostres han fet una cursa molt bona», comentava el tècnic Xavi Comas i afegia que «tant en l’àmbit de percentatges com en temps, ha estat molt positiva, ja que han quedat just després de la parella espanyola més forta, els catalans Marc Pinsach i Oriol Cardona».