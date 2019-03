Aguareles, 21è a la sessió de classificació de la Copa del Món

Carles Aguareles Loan va disputar ahir a Quebec, Canadà, la sessió de classificació de la Copa del Món del Big Air on va ser 21è amb una puntuació de 63,75, que va aconseguir en la seva segona ronda. En la primera ronda, l’andorrà havia puntuat 63,25.

A la final van accedir els deu millors. Per tant, la nota de tall va ser la del suís Kai Mahler, amb 87,00 mentre que el millor va ser Fabian Boesch, amb 93,75. Amb aquest top 25, el segon de la temporada en la disciplina de Big Air, Aguareles Loan es va assegurar estar en el circuit de la Copa del Món de l’any que ve d’aquesta especialitat.

«Només entraven deu a la final», explicava el seu entrenador Josep Gil. «El grab del trick no ha estat del tot bo, tot i que tota la resta ho ha fet perfecte, li fiquen 63 punts i podria estar a deu més», es queixava el tècnic de la federació andorrana.

Vila competeix en esprint

Per un altre costat, ahir es va disputar a l’estació alemanya d’Oberwiesenthal la primera competició de l’OPA U20, un esprint, amb la presència de Carola Vila, que va finalitzar en la classificatòria en la 32a posició, amb un crono de 3.20,42, a 16,20 del millor registre, que va ser per a la txeca Barbora Havlickova, amb 3.04,22.

«Ens hem quedat a molt poc de classificar-nos per a les rondes, però no ha pogut ser, no hi hagut massa bon temps, amb neu, vent i molta humitat i ha costat esquiar, però crec que la Carola està en un bon moment de forma i que anirà millor en la pròxima carrera», comentava la seva entrenadora Laura Orgué.