La FIS obre la porta a Andorra per organitzar uns Campionats del Món

E ls grans esdeveniments esportius estan íntimament relacionats amb Andorra els últims anys. Les Finals de la Copa del Món que aquesta setmana s’estan disputant a Grandvalira en són un exemple. Són cites complexes per acollir-les, amb anys de preparació per a convertir-se en una realitat. La capacitat organitzativa i el nivell de les instal·lacions no passen desapercebudes a la FIS, que s’ha convençut que el Principat pot ser la seu d’uns Campionats del Món d’esquí alpí i per aquest motiu fa la proposta que presenti candidatura de cara al 2027 o 2029, amb aquest segon any amb major opcions de ser elegit.

Ahir al matí es va produir una reunió entre diferents estaments. Per una banda hi havia el president de la FIS, Gian-Franco Kasper i la secretària general de l’entitat, Sara Lewis. Per l’altra, representants del Govern en funcions, Grandvalira, Federació Andorra d’Esquí i del sector bancari. Els dirigents del màxim organisme internacional van posar sobre la taula, després de comprovar el desenvolupament de les presents Finals i les proves anteriors que s’han disputat de la Copa del Món i d’Europa, que Andorra està capacitada per albergar uns Mundials. El guant s’ha recollit, i treballaran per la viabilitat del projecte. La primera data plantejada és el 2027, però aquesta és complicada que prosperi perquè no és gens habitual que la primera ocasió que es presenta candidatura sigui l’escollida. Per aquest motiu la que compta amb majors opcions és la del 2029.

Blanch: «Andorra pot aspirar al màxim. De mica en mica hem anat guanyant experiència»

El director general de Grandvalira-Ensisa, Conrad Blanch, considera que «Andorra pot aspirar al màxim. De mica en mica hem anat guanyant experiència» a còpia d’organitzar esdeveniments, que permeten posar-se al davant nous reptes. «Ens agradaria tenir una prova de Copa del Món tècnica d’homes a la pista Avet, però el màxim del màxim podria ser aspirar a uns Campionats del Món. És un camí molt llarg, als que ja estem acostumats», després de les diferents proves que han passat pel país en el món de l’esquí, que han portat a fer «unes inversions importants que s’han d’amortitzar en l’aspecte de tenir noves competicions. Està obert. Hi ha temps per pensar-ho, preparar-ho i sondejar-ho per elaborar una possible candidatura», que seria visible en un parell d’anys i permet tenir «marge suficient» per fer-la efectiva. Les condicions es reuneixen. «L’equip organitzador hem anat seguint les diferents competicions que es fan arreu d’Europa i hem vist diverses experiències. Crec que Andorra amb temps, ganes i aquesta empenta que sempre ha demostrat pot aspirar un dia a celebrar uns Campionats del Món d’esquí alpí».

Cursa de fons

L’oferiment per part de la FIS és una mostra de confiança. «Si t’ho diuen vol dir que veuen que un dia o l’altre pots arribar», assegura Blanch, en una mostra palpable que «en el moment que s’obre aquest camí vol dir que s’ha aconseguit un prestigi, una confiança, uns resultats i obre portes cap a un futur». La tasca a realitzar serà a llarg termini i «l’important és estar a la sortida. Vol dir que tens un respecte i un posicionament». Uns Mundials suposen una organització i necessitats diferents de les actuals amb les Finals. «És més complex perquè són quinze dies. Tenim instal·lacions com un palau de congressos i un pavelló per inauguracions. És un programa molt més complet, un pressupost molt més alt, però també uns drets de televisió importants» que ajuden a l’hora de realitzar el pressupost. Un cop acabin les Finals serà el torn de treballar en aquesta iniciativa. Són passes que se segueixen donant. «És bo que qualsevol organització en un país tingui fites importants per endavant», i aquesta n’és una.

Els Mundials se celebren cada dos anys. Aquest mateix 2019 van disputar-se a Are (Suècia). El 2021 seran a Cortina d’Ampezzo (Itàlia) i el 2023 a Courchevel-Méribel (França). Per al 2025 encara no hi ha seu establerta. En cas de confirmar-se el 2029, Andorra acolliria la 50a edició dels campionats.

Copa del Món masculina

Amb la mirada posada d’aquí a 10 anys, entremig la intenció és continuar albergant noves proves. La propera fita és portar alguna cursa de la Copa del Món masculina. Serà complicat en el calendari dels pròxims dos anys, però s’obren opcions en un espai de tres. «La federació té moltes ganes de fer coses. Estem en converses i segurament d’aquí a poc podrem dir que tindrem més proves de la Copa del Món», indica Alfonso Torreño, director general de Grandvalira-Nevasa.

Martí veu amb bons ulls ser al projecte Barcelona-Pirineus

Barcelona torna a encapçalar una candidatura per organitzar uns Jocs Olímpics d’hivern. El projecte és inclusiu, amb la participació de fins a tres països. A més de la presència espanyola també busca involucrar a Andorra i França. Els contactes estan fets, amb una trobada realitzada per una delegació catalana liderada per Gerard Figueras, secretari general del’Esport de la Generalitat, amb l’executiu andorrà. El cap de Govern en funcions, Toni Martí, veu amb bons ulls aquesta candidatura pirinenca de cara al 2030. «El fet que hi hagi les Copes del Món a Andorra i als Pirineus és un plus que ha d’ajudar a una candidatura de Barcelona», assegura. La capital catalana «es va posar en contacte amb nosaltres i estem per al que calgui» per tirar endavant el projecte olímpic.