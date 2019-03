L’FC Andorra enfronta l’hora de la veritat contra el líder

Arriba l’hora de la veritat. Avui l’FC Andorra s’enfronta al líder de la categoria: el Manresa. Els tricolors es troben a 10 punts dels del Bages havent jugat un partit menys, i avui a les 16.00 hores tenen l’oportunitat de retallar aquesta distància. És per això que el migcampista Rubén Bover va explicar que «és un partit contra el líder, que marcarà un abans i un després. Si aconseguim els tres punts, portarem sis partits de set que hauran estat impressionants, i això afecta els rivals perquè els estem retallant punts».

Així mateix, Bover va valorar que «el Manresa té un davanter molt ràpid, és un equip al qual li agrada jugar. Personalment, no els he vist mai però si està allà dalt, és fer alguna cosa. Ens esperem un partit com gairebé tots els de Primera Catalana, molt físic, molta lluita. Nosaltres intentarem fer el nostre joc, que és el que ens diuen els místers i estarem tranquils. A veure què passa. És un partit molt important, juguem contra el líder a casa i tenim l’oportunitat guanyar punts, retallar distàncies i apropar-nos a la resta de rivals».

En la jornada passada, el conjunt del Principat va empatar contra el Mollerussa. «Era un equip molt difícil, i fora de casa ja sabem que els partits es compliquen. Es va fer un matx molt seriós, l’important era no encaixar cap gol. No es va poder marcar però, si ara aconseguim tres punts, serà un punt que a final de temporada mirarem enrere i veurem com d’important va ser», apuntava el jugador.

Quant a l’afició, va afirmar que «els últims partits a casa hem notat que ha vingut molta gent a animar-nos i la veritat és que, si els puc dir alguna cosa, és que segueixin venint perquè els necessitem a tots i ens hem de fer forts a casa, és el més important». El jugador porta gairebé tres mesos a les files tricolors i va comentar que «en l’àmbit personal em trobo molt bé, sento que m’han tractat súper bé des del primer dia tant els companys com la directiva i tota la gent d’Andorra. Només tinc paraules d’agraïment. Estic molt content aquí i físicament sento que estic assolint el meu màxim nivell. Queden 11 partits i hem d’anar a totes».

Tres anys més

Bover va renovar ahir el contracte amb l’FC Andorra per tres anys. Quan el migcampista va arribar al club al desembre, va signar fins al final de temporada. El jugador va declarar que l’ha enganxat «el projecte i la gent involucrada. M’he sentit com a casa des del primer dia».