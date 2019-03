Els atletes francesos veuen possibles uns Mundials al país

Andorra es presenta com una possible seu per a uns Campionats del Món d’aquí a 10 anys. Si més no, la FIS ha obert la porta a una candidatura i els esportistes francesos van valorar ahir durant la recepció de l’ambaixadora de França, Jocelyn Caballero, la possibilitat que el país aconsegueixi acollir uns Mundials.

En aquest sentit, Tessa Worley –guanyadora de dos Campionats del Món i una Copa del Món– va valorar que «crec que quan un país és capaç d’organitzar unes Finals, té els mitjans per dur a terme uns Campionats del Món. Després de veure com s’han desenvolupat aquestes Finals, crec que es podrien celebrar uns Mundials de molta qualitat». Així mateix, Alexis Pinturault –guanyador d’una medalla olímpica, un Campionat del Món i quatre Copes del Món– va considerar que «ho teniu tot per poder organitzar una bona quinzena i seria un plaer poder venir aquí per uns Campionats del Món».

Un dels motius pels quals els dos esportistes creuen possible uns Mundials a Andorra és la bona organització amb la qual s’estan duent a terme les Finals de la Copa del Món al sector Soldeu-El Tarter de Granvalira. En aquest sentit, Worley va expressar que «són unes Finals molt maques. Estem molt contents d’estar aquí i les condicions són magnífiques, estem molt satisfets de la qualitat de les pistes, i tothom és molt amable i està molt feliç de rebre’ns». En aquesta línia, Pinturault va afegir que «l’organització ho està fent molt bé. Fa bon temps però l’estat de la neu és prou bo tenint en compte que la temperatura és molt elevada, pràcticament estival. S’ha fet una bona feina».

És la primera vegada que el francès competeix a Andorra i va afirmar que està «molt content d’acabar la temporada aquí i de descobrir nous indrets». «Hi ha molt bon ambient i crec que de cara al cap de setmana encara s’aproparan més aficionats perquè hi ha molts francesos que es desplacen però també molts andorrans a qui els encanta l’esquí», apuntava. «Tenim ganes d’oferir un bon espectacle. En certa manera, ens sentim com a casa aquí i això és molt agradable», constatava Worley.

L’ambaixadora va explicar que «ahir [dijous] al matí vaig anar a veure la competició i demà [avui] hi torno. És espectacular i impressiona veure els pendents de les pistes, els atletes que se sotmeten a molts riscos». És per això que va voler conèixer els esportistes: «La idea era fer suport a l’equip de França i animar-lo, saludar-los i fer-los partícips de la idea que ells són la imatge internacional de l’esquí francès». «Estem satisfets amb els resultats dels esquiadors francesos, aquests dies només ressonen uns quants noms però si mirem l’equip, podem apreciar que el relleu generacional està garantit, ja que l’interval d’edats és ampli i hi ha joves de 20 anys amb un futur prometedor», destacava.