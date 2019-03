Villatoro publica un assaig sobre la literatura del Principat

L’escriptor català Vicenç Villatoro presentarà el dimecres a la casa d’Areny-Plandolit Escriure Andorra. La imatge d’un país a través de la seva literatura, una mena «d’assaig sobre la literatura al país», segons el va definir la ministra de Cultura en funcions, Olga Gelabert, qui no va voler revelar gaire detalls sobre el que va descriure com «una presentació que em fa particular il·lusió i que crec que serà molt especial. N’estem molt contents».



Gelabert, de fet, va ser tan prudent en les seves paraules sobre l’esdeveniment que no va voler revelar l’autoria d’aquest assaig i es va limitar a avançar que «de la mà d’un únic autor, repassa la història de la literatura andorrana des de diferents perspectives» i reflexiona sobre com es construiex la identitat d’un país a través de les paraules que escriuen els qui han utilitzat el Principat com a subjecte literari.



Malgrat el secretisme de Gelabert, les xarxes socials es van avançar ahir a la convocatòria de Govern i alguns escriptors nacionals no van poder evitar plasmar la il·lusió per la pròxima presentació del dimecres, que, en principi s’havia de fer a la Biblioteca Nacional d’Andorra la Vella però davant de la previsió d’una gran assistència, el Departament de Cultura va decidir traslladar-la a Ordino, concretament a la Casa d’Areny-Plandolit, un indret amb una forta connotació literària i històrica a Andorra, perfecte per parlar de com la literatura escrita sobre el país a ajudat a forjar la seva imatge.

Ja a la venda

Escriure Andorra. La imatge d’un país a través de la seva literatura ja està a la venda en diverses llibreries de Barcelona, a un preu de 25 euros. Editat pel Govern d’Andorra, la monografia s’estén durant pràcticament 300 pàgines.

El vincle

Vicenç Villatoro, egarenc, té una forta relació amb Andorra i amb el seu ecosistema literari. Són nombrosos els seus articles sobre el Principat a diferents mitjans tant nacionals com del país del sud i sovint s’involucra amb actes de lletres relacionats amb Andorra durant les diferents setmanes del llibre en català. També és un habitual de les tertúlies literàries al país.



Villatoro ha obtingut els principals premis de la literatura catalana: Sant Jordi, Sant Joan, Ciutat de Barcelona, Ciutat de Palma, Prudenci Bertrana, Documenta i Carles Rahola, entre d’altres. De fet, va recollir el premi Carlemany, impulsat pel Govern d’Andorra, l’any 2004 amb La derrota de l’àngel, una novel·la sobre el cabalista jueu Abraham Abulàfia, personatge real del segle XIII. L’obra explica la vida d’aquest seguidor de la càbala, present en algunes altres novel·les (El pèndol de Foucalt, d’Umberto Eco i Ulisses de James Joyce). A la novel·la de Villatoro, Abulàfia sent una veu divina que l’impulsa a visitar el papa, que és allò que farà el messies, segons la tradició jueva.

En total, com a escriptor, ha publicat una dotzena de novel·les però també compta amb nombrosos assajos i, fins i tot, lletres de cançons.