El comerç es consolida com a cavall de batalla electoral

La zona comercial de Riberaygua i Travessera lamenta tot sovint que el gruix de turisme de compres no hi arriba i que passa només per l’avinguda Meritxell. Per a exemplificar-ho el cap de llista de d’Acord a la territorial d’Andorra la Vella, Joaquim Miró, i el primer suplent d’aquesta mateixa llista, Pere Baró, van convocar ahir als mitjans en aquesta zona. La veritat és que el tràfec a les 11:00 hores del matí d’un divendres rarot, amb molta gent de pont, va ser notori, tot i que és clar, no se sap quanta d’aquella gent fa despesa als comerços de l’àrea efectivament.



«Andorra la Vella no és només Meritxell, que per cert s’ha refet quatre o cinc vegades en els últims anys. I sí, s’ha de promocionar perquè és un dels eixos més importants d’aquest país però no és l’única. Si mirem altres zones de la capital o de Santa Coloma veiem que el comerç s’ha perdut del tot», va lamentar Miró tot deixant entreveure el seu desig de barris amb vida que incloguin comerços de proximitat. «M’han fet tornar les ganes que hi hagi un canvi a partir del 7 d’abril», aclaria. I el canvi passa per un model de comerç també més inclusiu.

La gestió del model de comerç és un dels punts en comú que ha permès el naixement de d’Acord



«Només passejant des de la zona del Comú d’Andorra la Vella fins a l’antic cementiri, l’altre dia vaig comptar 60 o 70 botigues tancades, crec que s’hauria de promocionar d’una altra manera. Està molt bé que Andorra Turisme promocioni l’esquí i el Vivand però el comerç s’hauria de tirar endavant des de Govern». I la pregunta incòmoda va arribar: quines eren les propostes concretes del candidat de d’Acord? «No soc un expert però s’ha d’intentar que les promocions d’Andorra Turisme beneficiïn altres parts de la ciutat», va proposar tot animant al Comú d’Andorra la Vella en participar d’un equip de treball comú per reformular el comerç de les zones més desvitalitzades.



La gestió del model del comerç és un dels punts en comú entre PS i L’A que ha permès el naixement de d’Acord i és evidentment significatiu a la parròquia d’Andorra la Vella però una mica més diluïts van quedar els altres punts en comú de les formacions, almenys en la candidatura territorial d’Andorra la Vella, després que Miró justifiqués la unió com més aviat estratègica «per aconseguir obtenir el màxim de vots possibles a les llistes territorials», va assenyalar amb gran sinceritat. «Jo crec que el que és important és que per primera vegada es faci una convergència amb un altre partit», va apuntar.

Abstencionisme jove

El líder de les joventuts del PS i primer suplent de la llista de d’Acord a Andorra la Vella, Pere Baró, també va aportar el seu punt de vista sobre altres cavalls de batalla que es repeteixen cíclicament en les eleccions andorranes, concretament, l’abstenció. I més concretament: l’abstenció dels joves.

Amb més presència joves a les llistes, volen lluitar contra l’abstenció del col·lectiu



«Estem d’acord que l’abstencionisme per part dels joves és molt alt i és un problema que ens preocupa molt. En el nostre cas, l’objectiu tant dels joves del PS, com de L’A, com de d’Acord és representar els joves perquè sentin que tinguin veu», va explicar Baró. Així, amb una representació més àmplia del col·lectiu a les llistes, d’Acord pretén atreure el vot jove que no veu gaire sentit a votar «perquè entenguin que farem polítiques per a ells».



«d’Acord és un exemple d’aposta pels joves. En el cas d’Andorra la Vella, dels cinc candidats, tres som joves i això és un exemple clar de la regeneració política que busquem, que a Andorra o no existeix o molt poc. A partir d’aquí volem treballar pels joves, que hem estat molt abandonats», va argumentar Baró.