Pinturault s'emporta el gegant

Després que el protagonisme de les Finals de la Copa del Món fos per al Tarter els primers dies, el cap de setmana la competició es trasllada a Soldeu. La primera prova en decidir-se ha estat l'eslàlom gegant, on s'ha imposat el francès Alexis Pinturault.

L'esquiador gal ha estat el més ràpid a la primera mànega. A la segona era l'últim corredor en saltar a la pista. En els primers parcials ha anat guanyant temps respecte als seus principals rivals i a partir de la meitat de cursa, amb el marge que tenia, ha assegurat en el mur final per no cometre errades que li poguessin costar la victòria. S'ha imposat amb un crono de 2.13,06 minuts. La segona plaça ha estat per al suís Marco Odermatt (2.13,50) i la tercera per a l'eslovè Zan Kranjec (2.14,09).

L'austríac Marcel Hirscher, que tenia el títol assegurat de la disciplina, ha aixecat el globus de cristall de la disciplina a la pista Avet. A Soldeu ha conclòs sisè amb un registre de 2.14,80. A la general suma 680 punts. Segon finalitza el noruec Henrik Kristoffersen (516) i tercer Pinturault (469).