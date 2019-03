El Lycée Comte de Foix guanya el Dictat Nacional

Fins a 200 alumnes han participat aquest dissabte al matí en la dotzena edició del Dictat Nacional, que s'ha celebrat a l'Auditori Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Com en els anys anteriors, els participants s'han enfrontat en dues categories: d'una banda la A, formada per estudiants de 3r de segona ensenyança de l'Escola Andorrana, 3r d'ESO del sistema espanyol i troisième de l'Escola Francesa; i d'altra banda la B, integrada per estudiants de 4t de segona ensenyança, alumnes de 4t d'ESO i seconde. En aquesta ocasió, però, els participants han reproduït uns fragments del llibre 'Arnes', de l'escriptor i traductor andorrà David Gálvez. L'actriu andorrana Núria Montes ha estat l'encarregada de dictar els textos als participants.



El guanyador de la categoria A ha estat Izan Mato, estudiant del Lycée Comte de Foix i ha estat obsequiat amb un diploma i un xec per valor de 600 euros. Lluís Andrés Wang, del mateix sistema educatiu, s'ha fet amb el segon lloc i ha estat obsequiat amb un xec de 350 euros. Per últim, Ilena Martín, del col·legi Janer, ha quedat en tercera posició i s'ha endut un xec valorat en 150 euros.



Per la seva banda, en la categoria B, la guanyadora ha estat Nora Montiel, estudiant del col·legi Maria Moliner. La segona i tercera posició ha anat adreçada als estudiants Elias Harroudi i Helena Mora respectivament, tots dos estudiants del Lycée Comte de Foix.



El cap d'Àrea del Servei de Política Lingüística, Joan Sans, ha declarat que "és impressionant veure una participació com la d'avui i veure tots els alumnes dels tres sistemes educatius treballant plegats al voltant de l'ortografia". Cal recordar que en la fase prèvia hi van participar fins a 1.300 alumnes i, els que s'han aplegat a la final, són "els adolescents amb millor ortografia del nostre país". Sans ha destacat la importància d'escriure correctament "la nostra llengua" i ha dit que aquest "és un objectiu que busquem des del Servei de Política Lingüística", que es basa en "promoure la llengua a través de projectes de sensibilització adreçats als joves". A més a més, ha destacat la difícil tasca d'elecció del text dictat, i ha confessat que es tracta d'uns dels fragments "més difícils de la novel·la".



L'equip de correcció encarregat de validar els dictats dels alumnes ha estat conformat per tretze persones, diferenciades entre professors i membres del Servei de Política Lingüística. En l'esdeveniment ha estat present la ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, Olga Gelabert, que ha insistit en l'esforç que s'ha de fer per "preservar i enfortir el català". A més, ha agraït la col·laboració i el suport de les escoles implicades, Ràdio i Televisió d'Andorra i el comú de Sant Julià de Lòria.