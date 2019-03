El crit que més se sent en aquestes Finals de la Copa del Món és el de “soroll, soroll, soroll”. És el que realitza l'speaker Robert Gobern, que anima al públic cada cop que un esquiador es troba a prop de la línia d'arribada. Però també s'encarrega que l'ambient es mantingui alt durant tota la cursa. En altres ocasions que la Copa del Món ha aterrat a Grandvalira, també hi va ser present, amb el seu clam habitual per esperonar a la gent. “La meva tasca és aconseguir que tot sigui una festa”, assegura Gobern.

Un dels secrets que està tenint l'esdeveniment tant al Tarter com a Soldeu és l'atmosfera que s'hi està vivint, amb la connexió establerta entre seguidors i corredors. Un bon nombre de països estan representats entre el públic. Roman Lanouse, provinent de França, té l'experiència d'anys de desplaçar-se a les Finals. I assegura que tota l'organització “és increïble”. El suís Michel Jonvaux assenyala que Grandvalira “és el millor domini que he visitat”. Des d'Espanya i França diferents esquí clubs han estat durant la setmana a Andorra per veure la competició, reunint a més de 600 persones. Laia Rabassa, de l'Associació Esportiva Pallars, afirma que per als joves “és una gran oportunitat” ser al Principat per tenir a tocar els millors esquiadors mundials, perquè per a ells són referents.