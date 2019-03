El MoraBanc punxa a Burgos en un partit gris (66-62)

Desgastat per tanta competició, cansat i pensant en les semifinals de l'Eurocup, el MoraBanc ha perdut contra el San Pablo Burgos, desconnectat i sobrepassat en un partit per oblidar. En el darrer quart, l'equip andorrà ha recuperat una mica l'esperit, però ha estat insuficient, ja que s'han mostrat molt gris. L'únic a destacar han estat alguns moments de Miki Vitali i Moussa Diagne. El rival, sense fer res, ha guanyat, sense treballar.

El partit ha començat sense anotar, provant sensacions en les quals el MoraBanc ha aconseguit quatre punts d'avantatge i s'ha arribat a posar set per davant. Però després, els burgalesos han anat retallant, encara que el conjunt d'Ibon Navarro semblava controlar el partit i el ritme, portant el lideratge. Malgrat això, en el segon quart, tot ha canviat, han sortit menys endollats a mig quart, el conjunt tricolor ha permès que els rivals remuntessin i s'han posat per davant deixant d'estar durs i cometent petits errors defensius dels quals els locals se n'han aprofitat. Al final, han anotat 21 punts als andorrans en contra dels 10 dels tricolors.

La segona quart ha començat amb una imatge dolentíssima, sense competir, sense anotar. El MoraBanc ha anat a remolc, sense construir, perdent per més de 10 punts i sense poder esgarrapar punts en un duel molt avorrit. Així mateix, els locals tampoc s'han esforçat i el MoraBanc ha aprofitat per intentar retallar distàncies, encara que no ha servit de res perquè Benítez ha clavat dos triples als del Pirncipat que els ha deixat totalment enfonsats i desmoralitzats, sense actitud.

En el darrer quart, l'equip ha mostrat una petita reacció, després de l'esbroncada de Navarro i s'han intentat reenganxar al partit i fins i tot, s'han arribat a posar a dos punts del San Pablo Burgos, amb la intenció de vèncer a la pista d'un rival que s'ha posat molt nerviós. Tot i això, els locals s'han vist empatxats per l'afició i finalment, a base de triples, han salvat el partit en un final en el qual el miracle semblava que podia succeir.

En aquest sentit, Navarro ha explicat que "el ritme ha estat molt lent" i que "ha estat igualat, però els detalls han marcat la diferència". "Hem perdut el rebot, l'energia, no hem recuperat i això ha estat una de les claus", ha assegurat i ha afegit que "al final, l'equip ha tingut caràcter, però ens ha faltat encert". "Hi ha molts jugadors que no han tingut un bon dia, les qüestions d'energia han estat clares", ha reiterat. "No podem treure mèrit al San Pablo Burgos per l'Eurocup, no ho posaré com a excusa", ha sentenciat.

Ara, l'equip viatjarà cap a Berlín, sense passar per casa i sense ni un minut per descansar. Perquè toca fer història a l'Eurocup. Però els jugadors hauran de mirar de recarregar les piles, sigui com sigui.