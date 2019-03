Shiffrin suma el quart Globus de cristall 

La polèmica plataforma és clau per a l’oferta de la FIS

Per un altre costat, el tercer esglaó del podi ha estat per l'eslovaca Petra Vlhova, que ha estat quarta en la primera mànega però en canvi, s'ha imposat en la segona. En total, ha marcat un temps de 2.23,58, a 0,41.

La segona posició de la prova ha estat per la neozelandesa Alice Robinson, que ha marcat un crono total de 2.23,47, a 0,30 de la nord-americana. En la primera mànega havia estat tercera mentre que en la segona ha aconseguit la segona posició, darrere de la imbatible Shiffrin.

La nord-americana Mikaela Shiffrin s'ha imposat en el gegant de les Finals de la Copa del Món amb màxima autoritat, fent una primera mànega perfecta que ja l'ha catapultat cap a la primera posició. En la segona li ha valgut una cinquena posició per aconseguir el que és el seu quart Globus de cristall. I sí, ho ha aconseguit a Grandvalira, el que era el seu desig, amb un temps total de 2.23,17.

Per El Periòdic

