Màgic Noel

La polèmica plataforma és clau per a l’oferta de la FIS

El Globus de cristall de la categoria ha estat per Marcel Hirscher, que ja arribava amb els deures fets i ha quedat 14è.

D'aquesta manera, ha marcat un temps d'1.48,96 en total, aconseguint tan sols una diferència de 0,18 per sobre de l'austríac Manel Feller, que ha estat segon amb un crono d'1.49,14.

L'esquiador francès Clement Noel s'ha imposat avui a l'eslàlom masculí de les Finals de la Copa de Món de Grandvalira després de realitzar una magnífica primera mànega que li ha donat una renta suficient per a assegurar aquesta gran victòria. Ha estat en una cursa en la qual els principals favorits s'han vist afectats per les condicions de la neu en la segona mànega i de fet, el mateix Noel ha estat 20è en la primera baixada.

Per El Periòdic

