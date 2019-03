Els comerciants aposten per un espai multifuncional al solar del The Cloud

Mentre el comú de la capital el Govern i Andorra Telecom no decideixen què construir de manera definitiva a la parcel·la on s’havia de fer el The Cloud, els comerciants de l’eix central aposten per un espai multifuncional, que «sobretot sigui atractiu pel visitant de fora», segons va explicar la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Meritxell i de The Shopping Mile, Sònia Yebra. Concretament, els propietaris dels comerços veurien amb bons ulls la creació d’una sala pública que aculli exposicions rotatives de tota mena o que permeti als ciutadans realitzar cursos socials, com un centre cívic. En definitiva, «qualsevol cosa que sumi a escala de The Shopping Mile i d’eix central».



El passat 21 de desembre, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, anunciava així la urbanització temporal del solar on s’havia d’ubicar el fallit pla: «Hem volgut fer un projecte provisional perquè com bé sabeu estem en un lloc on hi havia d’anar quelcom emblemàtic que per raons de costos i de rendibilitat no ha estat possible. Vam pensar que amb el perjudici que ja s’havia causat a tots els veïns era moment de deixar una zona digna fins que es prengui la decisió de quin serà el destí final d’aquesta parcel·la». Finalment, en lloc d’un gran edifici de disseny d’última generació, s’hi van instal·lar unes lletres gegants il·luminades de color rosa Andorra Telecom que formen la paraula Andorra.

Pel que fa a aquest arrengament temporal, però, els comerciants van ser els primers en donar suport a la proposta de la corporació perquè per a ells el més important era tenir un «espai que no interfereixi amb el vianant ni amb l’experiència de compres». La plaça ha permès arreglar l’entrada al carrer Bonaventura Riberaygua, tot i que Yebra va admetre que «el The Cloud ens ha decebut a tots, als comerciants també, perquè semblava un projecte molt clar de l’actual Govern que finalment no ha arribat a bon terme».



La plaça sense nom oficial però coneguda popularment com a Plaça del The Cloud, a més d’«una pluja de lletres, parlant d’Andorra Telecom i de la comunicació que transmet», en paraules de Torres, també consta d’un petit llac artificial i una passarel·la que va tenir un cost públic de 275.000 euros.