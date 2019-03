La Seu d’Urgell també anirà al jutjat per reprovar el rei

L’Advocacia de l’Estat ha portat als jutjats l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Bolvir (la Cerdanya) i Sarroca de Bellera (Pallars Jussà) per aprovar una moció de suport a la reprovació del rei del Parlament. Així ho van confirmar a l’ACN fonts de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). A la demarcació de Lleida l’acció també afecta els consistoris de la Fuliola i Tornabous, a l’Urgell, Torà (Segarra), Alcarràs (Segrià), Balaguer i Albesa, a la Noguera, Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell) i el Consell Comarcal de l’Urgell.



La intenció dels recursos és aconseguir que s’anul·lin els acords dels plens. El jutjat, en l’avís, dóna 20 dies als consistoris denunciats per trametre l’expedient administratiu. La mateixa moció es va aprovar en un centenar d’ajuntaments d’arreu de Catalunya, però de moment només 24 han rebut la denúncia.



La moció donava suport explícit al punt número 2 de la resolució que rebutjava i condemnava el posicionament de Felip VI, «la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials durant l’1-O». També refermava el compromís amb «els valors republicans» i apostava per «l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia».



La resolució instava les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i «la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat», i reprovava «els actes repressius contra la ciutadania», a més de condemnar «les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals». Des del món municipalista es preveu que arribin nous requeriments els propers dies.



A Girona l’Estat també ha portat als jutjats per la mateixa raó set municipis més, segons va informar Ràdio Seu.