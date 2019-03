DA proposa recalificar alguns residus en «subproductes»

Demòcrates va presentar ahir la seva proposta de model d’economia circular per garantir un desenvolupament sostenible, que té com a objectiu la reutilització de productes a diversos àmbits com l’agricultura i la construcció.

La candidata per la circumscripció parroquial de Canillo Meritxell Palmitjavila va exposar que la proposta, que està inclosa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, preveu modificar la Llei de residus per aconseguir que materials que avui són considerats residus passin a ser catalogats com a «subproductes» i que, per tant, puguin ser aprofitats per a altres processos.

La proposta preveu modificar la Llei de residus perquè aquests passin a ser catalogats com a «subproductes»

Diferents exemples serien els dels cereals restants de la producció de cervesa que actualment s’han de destruir i que podrien ser utilitzats com a part de l’alimentació del bestiar; les restes de líquids de producció de formatges que es podrien fer servir per abonar els conreus i materials de pavimentació de les carreteres que es podrien reutilitzar per al sector de la construcció.

Per la seva banda, el número nou de la llista nacional David Montané va destacar que la proposta té beneficis «socials, econòmics i mediambientals» perquè té un «impacte directe» als comptes d’explotació de les empreses, es generen nous llocs de treball i mediambientalment «es deixa de contaminar». Així mateix, Montané va afegir que el «cercle» de l’economia circular gira al voltant de tres eixos: «reduir, reciclar i reutilitzar».

En aquest sentit, DA vol posar en marxa accions complementàries per promocionar els hàbits de consum responsables i els productes de proximitat; reduir el malbaratament alimentari, la generació de residus i el consum de plàstics; implementar pràctiques de contractació pública sostenibles i eficients i donar suport i reconeixement a les empreses privades per dur a terme la seva feina de manera sostenible.