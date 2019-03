PS i L’A demanen policies per custodiar el vot judicial

El PS i L’A van emetre ahir un comunicat conjunt en el que anunciaven que, després d’adreçar-se per carta al president del Consell Superior de la Justícia d’Andorra (CSJ) Enric Casadevall el passat 12 de març, demanaran que «s’incorpori la custòdia del vot judicial per part d’agents de policia en el moment què la Batllia roman tancada al públic».

El document, signat pels presidents d’ambdues formacions, pretén evitar «tota possibilitat de frau»i considera que cal garantir la correcta custòdia del vot «fora de les franges horàries habilitades per emetre el vot judicial i fora del moment en què s’efectua el trasllat del vot judicial a les meses electorals el dia de la contessa electoral».

El cap de llista d’L’A Jordi Gallardo va incidir en el fet que amb la petició feta al Consell Superior de la Justícia es vol donar «el compliment que exigeix la llei electoral, potser per alguns fer complir la llei és crear alarmisme però per nosaltres és una obligació, i augmentar la cobertura de la custòdia, ja que entenem que quan la Batllia està tancada hi hauria d’haver presència policial per garantir-la» durant les 24 hores del dia.

Per la seva banda, el cap de llista del PS Pere López va manifestar que «el que posem damunt la taula és que el vot per dipòsit judicial se celebri, de manera estricta, en les condicions que estableix la llei. És a dir, que es dipositi davant d’un batlle amb presència d’un secretari judicial». López també va remarcar la necessitat que «hi hagi tots els mitjans que siguin possibles per una custòdia efectiva d’aquest vot». H