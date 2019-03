SDP retreu al Govern l’opacitat de la Cimera Iberoamericana

Progressistes-SDP va fer públic ahir un comunicat de premsa en el qual denuncia que «el Govern en funcions se sotmet a Espanya menystenint la Constitució» en referència a l’organització de la Cimera Iberoamericana de 2020, que es celebrarà a Andorra.

La formació progressista considera que «l’estreta col·laboració i suport» en l’àmbit de la seguretat que el cap de Govern en funcions Toni Martí i la ministra d’Exteriors en funcions Maria Ubach van demanar a Espanya comportarà «un desplegament dins d’Andorra de les forces i cossos de seguretat d’Espanya».

Des del partit que presideix Jaume Bartumeu manifesten que aquesta petició «no ha estat compartida, ni tan sols comentada, pel govern en funcions amb els Coprínceps» i és per això que es remeten a l’article 65 de la Constitució, on diu que «per als interessos del poble andorrà ... i la pau internacionals... es podran cedir competències... executives... sempre que sigui a organitzacions internacionals i per mitjà d’un tractat que ha de ser aprovat per una majoria de dues terceres parts dels membres del Consell General.»

A més, els progressistes també citen l’article 66 de la Carta Magna, on s’estableix que els Coprínceps han de participar en la negociació dels tractats que afectin les relacions amb els Estats veïns quan versin sobre la seguretat interior i la defensa. En el cas que aquest pacte es tractés d’un acord, SDP també es remet a l’article 67 de la Constitució, ja que s’estipula que els Coprínceps han de ser informats dels projectes d’acords internacionals.

El passat dilluns Martí va rebre al secretari d’Estat espanyol de Cooperació Internacional i per Iberoamèrica i el Carib Juan Pablo de Laiglesia i van acordar la col·laboració en aspectes que es centraran en la seguretat, la logística i les comunicacions.