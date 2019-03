Pressupost de 34.000 euros per a les colònies dels infants de la capital

Els infants d’Andorra la Vella viatjaran aquest estiu a Brunyola, prop de Girona, per gaudir de les colònies. Aquesta és la destinació que ha escollit el comú d’Andorra la Vella aquest any, després que el passat els infants anessin a França. La consellera de Social i Participació Ciutadana Ester Vilarrubla va explicar que el fet que els infants no facin les colònies a l’alberg de la Comella permet «variar» d’un any a un altre i fer que puguin gaudir d’aquesta proposta tant a Catalunya com a França.

Aquest estiu, per tant, els infants aniran a Catalunya després que el comú hagi buscat un lloc a un màxim de 200 quilòmetres d’Andorra i que reunís tots els serveis que es requereixen per dur a terme les colònies. Tal com sortia publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) l’empresa adjudicatària d’aquesta activitat va ser Anem de colònies, per un import de 34.267 euros, tal com va informar l’ANA.

Vilarrubla va explicar que el personal que viatjarà amb els infants i que se’n farà càrrec mentre siguin a aquesta casa de colònies seran persones que ja treballen per al comú. Es tracta de treballadors del Llamp o de la ludoteca i es preveu que com a molt s’hagi de fer una contractació més. S’oferiran dos torns, entre el 29 de juliol i el 9 d’agost i entre el 19 i el 30 d’agost. En cadascun d’ells hi haurà 40 places disponibles per a infants d’entre els 7 i els 14 anys.

Tal com va explicar la consellera de Social i Participació Ciutadana d’Andorra la Vella, el fet de poder comptar amb personal propi per desenvolupar aquesta proposta fa que des de la corporació es pugui planificar les activitats que es volen dur a terme. «És un plàning totalment adaptat per a nosaltres», va remarcar, concretant que els infants podran gaudir d’excursions, tallers, activitats a la piscina o, fins i tot, d’una sortida a la platja, ja que es troba a pocs quilòmetres de la casa de colònies.

El cost per al comú d'aquestes colònies serà «una mica més baix» que l'any passat, tal com va comentar la consellera ja que el preu per dia és lleugerament inferior i el trasllat fins a Brunyola també serà més barat que l'any passat, quan van anar a Saint-Sernin-sur-Rance.