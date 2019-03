Shiffrin s’emporta els quatre Globus desitjats a Grandvalira

Fins a quatre vegades va sonar The Star-Spangled Banner, l’himne nacional dels Estats Units en aquestes Finals de la Copa del Món. Va ser gràcies a les inigualables gestes de Mikaela Shiffrin, que va pujar quatre vegades a l’esglaó més alt del podi.

D’aquesta manera, ahir, amb molta solvència, sense errors en la primera mànega, es va imposar en el gegant femení, amb un temps total de 2.23,17. En la segona mànega li va valer una cinquena posició. La segona posició de la prova va ser per a la neozelandesa de 17 anys i campiona del món júnior, Alice Robinson, que va marcar un crono total de 2.23,47, a 0,30 de la nord-americana. En la primera mànega havia estat tercera mentre que en la segona va aconseguir la segona posició. Cal recordar que, en aquest sentit, havia estat convidada per la FIS i sortia amb l’últim dorsal.

Per un altre costat, el tercer esglaó del podi va ser per a l’eslovaca Petra Vlhova, que va ser quarta en la primera mànega però en canvi, es va imposar en la segona. En total, va marcar un temps de 2.23,58, a 0,41. Així mateix, Tessa Worley va acabar en quarta posició mentre que Viktoria Rebensburg va ser cinquena.

«He sortit decidida a arriscar durant la cursa, volia estar orgullosa i merèixer el títol», comentava Shiffrin i afegia que «he complert un somni, he estat agressiva i he sortit a aconseguir-lo, he treballat per això durant molt temps i per a mi, ha estat el millor any de la meva vida». «Ha estat brutal, un dia perfecte amb molt bones condicions», afegia la nord-americana.

En aquest sentit, com a anècdota de la jornada, l’esquiadora sueca Frida Hansdotter es va retirar de la competició realitzant una última baixada amb la vestimenta tradicional sueca i repartint pastissets de canyella durant el descens a les persones que han contribuït a la seva carrera.

En categoria masculina, el francès Clément Noël va fer una demostració en l’eslàlom masculí i va aconseguir la seva tercera victòria de la temporada. A més, ho va fer amb una primera mànega perfecta mentre que en la segona, va ser 20è, marcant un crono d’1.48,96 en total, aconseguint tan sols una diferència de 0,18 per sobre de l’austríac Manel Feller, que va ser segon amb un crono d’1.49,14. La tercera posició va ser pel suís Daniel Yule, que va marcar un temps d’1,49,47, a 0,83 del vencedor.

«He guanyat gràcies a les bones condicions de la neu de la pista, espero que Soldeu estigui a partir d’ara al calendari de la competició», comentava el francès i afegia que «he fet una baixada tècnica molt bona i he anat ràpid, estic molt orgullós». En aquest sentit, va indicar que «encara hi ha molta feina a fer perquè la temporada no s’ha acabat».

Shiffrin: «He sortit decidida a arriscar durant la cursa, volia estar orgullosa i merèixer el títol»

Així mateix, l’austríac Marcel Hirscher, que no va tenir el seu millor dia, ja que va ser 14è, va aixecar igualment el Globus de cristall perquè ja era matemàticament vencedor de la categoria, de manera que va sumar el seu 20è títol de la carrera. «És un rècord irreal, no hauria pensat mai que arribaria fins aquí», assenyalava. «Ha estat un dia molt especial per a mi, més que cap altre, m’he quedat impressionat amb la pista», sentenciava. Així, Yule i Noël van ser els dos altres esquiadors que el van acompanyar al podi final.

Els millors de la temporada

D’altra banda, ahir es va celebrar la cerimònia final en la qual es va fer entrega dels premis absoluts de tota la temporada de la Copa del Món. En categoria femenina, la vencedora, com no podia ser d’una altra manera, va ser Shiffrin mentre que Vhlová va ser segona i la suïssa Wendy Holdener, tercera. En categoria masculina, la victòria va ser per a Hirscher mentre que Alexis Pinturault va ser segon i el noruec Henrik Kristoffersen, tercer.