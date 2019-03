Esdeveniments que desborden pobles

Carrers plens de gom a gom, terrasses sense cap taula ni cadira lliures i hotels amb alts nivells d’ocupació. Aquest és el resultat no esportiu de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí que es van celebrar al sector de Soldeu-El Tarter de Grandvalira durant la setmana passada. En aquest sentit, el Ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp va afirmar que «des del punt de vista turístic, teníem clar, que tindria un impacte mediàtic, sempre ho he dit. Sempre es parla de 16 milions [de persones] d’audiència potencial, ja ho veurem però l’impacte hi és, sobretot en països de tradició d’esquí. Hem de pensar que el mercat nord-americà i el francès són els més importants en dies d’esquí venuts, en venen més de 50 milions a l’any. Nosaltres en venem 2.300 o 2.400. Aquests països ara han vist Andorra, aquestes Finals, i que guanyessin els francesos i els americans ens han anat molt bé, genera impacte».

L’objectiu era «estar al radar de l’esquiador, i ara ho estarem. Quan algú pensi en Europa, pensarà en Grandvalira, i això és el que busquem, aquesta projecció internacional a nivell turístic. La inversió valia la pena», afegia.

Així mateix, Rafel Casal, propietari de l’Hotel Nòrdic del Tarter, va explicar que «l’efecte no el notarem aquesta temporada però de cara a l’any que ve segur que tenim més reserves, ha estat molt positiu i tenim la sort d’estar molt ben situats». El Nòrdic es troba a peu de la pista Àliga. «A la terrassa ho hem notat moltíssim, hi havia molta gent, i també hem tingut més demanda de les habitacions encarades a la pista. A més hem tingut l’equip austríac aquí i han valorat molt bé l’estança i l’organització de la competició. Som un país petit capaç d’organitzar competicions d’aquest nivell».

En la mateixa línia, Santiago Uribe de l’Hotel Piolets de Soldeu, va destacar que «com que tenim la terrassa en direcció a la pista on es fa la competició [Avet], també hem notat més afluència de gent que venia a prendre alguna cosa. De fet avui [ahir] hi ha música en directe perquè s’està celebrant en esdeveniment de Grandvalira». Quant a les nacionalitats dels hostes, va apuntar que «ens ha sorprès l’afluència d’italians perquè normalment no venen». «Soldeu està ple, hi ha cotxes per tot arreu», apuntava.

De fet, segons Carol Díaz, recepcionista de l’Hotel Himàlaia aquest ha estat l’únic problema. No hi havia lloc per aparcar. «Per un poble tan petit com Soldeu veure tanta gent és genial. Ahir [dissabte] quan va acabar la competició veies unes 50 persones esperant el bus i sorprenia molt. De fet, jo he arribat al matí i he hagut d’aparcar a Bordes d’Envalira».

Tot i això, alguns establiments no s’han pogut beneficiar de la tirada de les Finals. El responsable de Pic Negre, Marcelino, va exposar que «els hotels estan ocupats per l’organització, corredors i televisions. És un perfil que no correspon amb els nostres clients. Si han entrat ha estat per mirar».