Gutiérrez acaba 26a a l’eslàlom de Copa d’Europa de Folgaria

L’esquiadora andorrana Mireia Gutiérrez va tornar a la Copa d’Europa amb les Finals d’eslàlom de l’estació italiana de Folgaria on va aconseguir una 26a posició amb un temps d’1.43,48, a 3,00 de la vencedora, la britànica Charlie Guest. El seu tècnic, Pol Ferrer, va explicar que «a la nit no ha nevat i han salat les dues mànegues». «Ha fet un esquí molt passiu sense trobar en cap moment una reacció o una acceleració», apuntava i afegia que «és una pista fàcil, i per tant, aquest esquí es paga molt car en cada revolt».

Per altra banda, ahir es va celebrar un segon supergegant de la Copa d’Europa de Sella Nevea, Itàlia, amb la presència de Marc Oliveras i Matías Vargas. Així, aquest darrer va ser 31è, amb un crono d’1.21,24, a 3,87 del guanyador, el francès Roy Piccard, que va fer un temps d’1.17,37, i va acabar a només 0,13 de la 30a posició que donen els punts de Copa d’Europa i que ha tancat el francès Evan Klufts, amb crono d’1.21,11. Per la seva part, Marc Oliveras va ser 37è amb 1.21,94, a 4,57 del guanyador.

En aquest sentit, abans-d’ahir, en la combinada que va continuar després del supergegant en què Vargas havia estat 41è, l’esquiador andorrà va aconseguir els seus primers punts de Copa d’Europa. Vargas va sumar sis punts de Copa d’Europa en ser 25è en la combinada, amb 2.06,50, a 6,61 del vencedor, que va ser l’italià Simon Maurberger, amb 1.59,89.

Puig, a tocar del top cinc

L’esquiador paralímpic Roger Puig va disputar aquest cap de setmana cinc proves de la Copa del Món a l’estació de La Molina, tres gegants i dos eslàloms on va aconseguir una 13a i una 12a posició. En la darrera prova, va aconseguir ser cinquè a la primera mànega però en la segona va enforquillar.