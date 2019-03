L’Andorra retalla distàncies i manté les opcions d’ascens

Després de cada victòria els tricolors canten una cançó que comença amb les paraules «despacito, despacito, despacito». Aquesta és la seva filosofia per arribar a l’ascens, anar partit a partit. I és que, després de la victòria de dissabte per 3-0 contra el que era el líder, el Manresa, l’objectiu està cada vegada més a prop.

Tot i això, el tècnic Gabri Garcia va apuntar que «retallem però no ens acabem de veure allà dalt. Cada setmana lluitem una mica, la setmana passada ens vèiem quarts i no va poder ser. Ja et tornaves a veure lluny a la classificació, quant a la llista, de punts potser no tant. Aquesta setmana retallem al líder, tenim aquest partit endarrerit [contra el Vilanova], però la distància encara és considerable. Són set punts de diferència, hem de ser conscients d’això i treballar per intentar retallar-ho». D’altra banda, Garcia va afegir que «quan vam començar, ens vam plantejar cada partit com una final i a poc a poc anem arribant als objectius que ens marquem».

En aquest sentit, el defensa Adrià Vilanova va valorar després del partit que «estem molt contents del resultat perquè tornem a estar a allà a dalt, amb opcions de play-off». «Estem molt motivats, ara ve una setmana de descans perquè els andorrans tenen selecció i ens anirà bé per agafar forces i així seguir amb aquesta dinàmica de victòries», apuntava. Així doncs, el partit de la jornada 26 contra el Lleida B quedarà ajornat fins a l’1 de maig perquè els jugadors andorrans tenen compromisos amb la selecció.