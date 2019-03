El Sant Julià fa els deures i l’FC Lusitans s’enfonsa a la taula

La UE Sant Julià segueix líder a la Lliga Multisegur Assegurances després d’imposar-se per 2 a 1 contra la UE Santa Coloma que segueix a la part baixa de la taula. En aquest sentit, el conjunt lauredià va anotar abans de marxar al descans però a la represa, els colomencs van empatar i finalment, quan faltaven 10 minuts pel final del temps reglamentari Miroux va anotar el gol que sumava tres punts.

Per altra banda, l’Inter d’Escaldes es va imposar per 2 a 1 contra l’FC Lusitans i va escalar una posició a la taula i, per contra, els rivals es van situar en la zona de la promoció de descens de la lliga, després que el club hagués de crear una plantilla a cost zero per intentar mantenir la categoria.

Per un altre costat, l’FC Ordino va escalar a la cinquena posició de la taula després d’imposar-se per 4 a 0 al cuer, l’FC Encamp, que, a menys que es produeixi un miracle, baixarà a la Segona Divisió.

Finalment, el Vallbanc FC Santa Coloma va patir un contratemps i va empatar a 1 contra la UE Engordany, fet que va suposar un dur contratemps a la lliga.